Count down a Barcellona 

Meno tre. Spenti i riflettori delle Olimpiadi, l’Italia della vela, che ha gioito per i successi di Marta Maggetti (iQFoil) e del duo del Nacra 17 formato da Caterina Banti e Ruggero Tita, rivolge lo sguardo a Barcellona dove si stanno accendendo il riflettori per l’altro evento clou di un intero quadriennio. Proprio Tita, 22enne timoniere di Rovereto, è il trait d’union tra i due avvenimenti, essendo uno dei nuovi acquisti del team Luna Rossa Prada Pirelli.

In acqua

La corsa per sollevare la “coppa delle cento ghinee” è divisa in tre fasi e la prima scatta giovedì a Barcellona, sede scelta dai vincitori. Nella “Louis Vuitton preliminary regatta” (sino a domenica) le sei barche si sfidano in match race per stabilire una classifica: le prime due fanno la finale. A questa fase partecipano i cinque sfidanti ma anche i detentori neozelandesi di Emirates, primi avversari di Luna Rossa già giovedì.

Le sfide decisive

Poi, giovedì 29, scatta la “Louis Vuitton Cup”, che sceglierà tra Ineos Britannia (challeger of records), Luna Rossa (finalista dell’ultima edizione), Orient Express (Francia), Alinghi (Svizzera) e American Magic (Usa) lo sfidante per New Zealand: si regata con due round robin sino a domenica 8 settembre, quindi le semifinali tra le migliori 4 (14-19 settembre) e la finale (26 settembre-7 ottobre). Chi vince potrà partecipare alla 37ª America’s Cup, sfidando Emirates Team New Zealand dal 12 al 27 ottobre. Le due squadre si affrontano in una serie di match race: il primo a vincerne sette potrà sollevare il trofeo sportivo più antico (e forse prestigioso) del mondo.

Gli spettatori

Se la città catalana attende l’ivasione dei tifosi da tutti i Paesi coinvolti, certamente ben più ampio sarà il pubblico che seguirà le immagini in tv o in streaming. In Italia il compito di raccontare la Coppa e le manifestazioni preliminari è affidato a Mediaset e Sky Sport. In alternativa ci sono il canale Youtube della manifestazioni e il sito dell’America’s Cup, ma anche i canali social dei vari consorzi, a cominciare da Luna Rossa, che potrà contare sul tifo dei cagliaritani, che sognano un successo che possa portare in Sardegna la 38ª edizione.

