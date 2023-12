Cotti (Aou): carie, i dati Oms dicono che è la malattia infettiva più diffusa 

La carie è il risultato di un processo chimico-parassitario che consiste nella dissoluzione della componente inorganica del dente e nella successiva digestione batterica delle componenti organiche. Lo spiega la professoressa Elisabetta Cotti, docente di Odontoiatria conservativa e direttrice dell’Odontostomatologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari: «La carie - è stato stabilito dall’OMS, l’Organizzazione mondiale della Sanità - è la malattia infettiva più diffusa al mondo. Un dato riscontrabile anche empiricamente, visto il numero medio di denti per persona che possono esserne colpiti».

«La maggiore cura dell’igiene dentale e dell’alimentazione», prosegue Cotti, «sta facendo riscontrare una diminuzione dell’incidenza delle carie nei paesi sviluppati, come anche in Italia e in Sardegna. Sta invece aumentando nei paesi instabili, soggetti a cambio di regime o crisi umanitarie».«Al presente», aggiunge la specialista, «possiamo curare i bambini facilmente sia nel privato che nel pubblico. Si riscontra però ancora qualche difficoltà nel trattare i pazienti con handicap molto marcati, che richiedono una particolare attenzione».

«Dal punto di vista del trattamento», prosegue Cotti: «un dente cariato che non viene trattato tendenzialmente si rischia di perderlo nel corso del tempo, ma in certi casi l’infezione cerca di diffondersi nell’osso e nelle zone circostanti (fasce del collo, mediastino, intorno alla trachea), e il rischio di complicazioni, come gli ascessi, è molto più comune di quanto si pensi: a Monserrato registriamo circa un caso al mese».

«Per quel che riguarda le terapie», afferma la dottoressa, «la carie non può guarire da sola ma si deve intervenire, e anche noi stiamo cominciando a usare i protocolli internazionali esplicitati nelle nuove Linee guida europee, che mirano ad avere nella cura un approccio meno aggressivo che in passato (ogni intervento che si fa sul dente per la carie colpisce la carie ma depaupera il dente), cercando di salvare quanta porzione del dente è possibile, limitando le devitalizzazioni».