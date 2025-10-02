Cottarelli: «Dobbiamo puntare sul nucleare» 

Carlo Cottarelli, economista, ex senatore, non lo manda a dire: «Se 10 anni fa, invece di dire che ci voleva tempo, avessimo avviato il programma nucleare il problema sarebbe risolto. Allo stesso modo non possiamo continuare a parlare e dire eh ma il nucleare richiede tempo perché stiamo solo perdendo tempo se facciamo questo discorso».

Da ex commissario per la revisione della spesa pubblica del Governo Letta, durante la convention Energies & Transition High School, organizzata da Confartigianato al Chia Laguna.

«In Italia abbiamo in generale un costo dell'energia più alto degli altri Paesi e una tassazione di energia più alta degli altri Paesi», prosegue Cottarelli. «Questo ben prima che si utilizzasse questo come strumento per la decarbonizzazione. Perché è un modo facile di raccogliere entrate per lo Stato, quindi se si vuole ridurre la tassazione in generale, non soltanto quella sull'energia, bisogna lavorare sul lato della spesa pubblica, fare una bella spending review. Se si lavora sul lato della spesa, noi abbiamo una spesa pubblica che è quasi il 51% del Prodotto interno lordo, cioè metà del Pil è intermediato dallo Stato».

E allora: «Puntiamo sul nucleare», conclude Cottarelli, «Io sono nato a Cremona, vicino alla centrale di Caorso. Non mi pare di essere radioattivo».

