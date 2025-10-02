VaiOnline
La proposta.
03 ottobre 2025 alle 00:52

Cottarelli: «Dobbiamo puntare sul nucleare» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Carlo Cottarelli, economista, ex senatore, non lo manda a dire: «Se 10 anni fa, invece di dire che ci voleva tempo, avessimo avviato il programma nucleare il problema sarebbe risolto. Allo stesso modo non possiamo continuare a parlare e dire eh ma il nucleare richiede tempo perché stiamo solo perdendo tempo se facciamo questo discorso».

Da ex commissario per la revisione della spesa pubblica del Governo Letta, durante la convention Energies & Transition High School, organizzata da Confartigianato al Chia Laguna.

«In Italia abbiamo in generale un costo dell'energia più alto degli altri Paesi e una tassazione di energia più alta degli altri Paesi», prosegue Cottarelli. «Questo ben prima che si utilizzasse questo come strumento per la decarbonizzazione. Perché è un modo facile di raccogliere entrate per lo Stato, quindi se si vuole ridurre la tassazione in generale, non soltanto quella sull'energia, bisogna lavorare sul lato della spesa pubblica, fare una bella spending review. Se si lavora sul lato della spesa, noi abbiamo una spesa pubblica che è quasi il 51% del Prodotto interno lordo, cioè metà del Pil è intermediato dallo Stato».

E allora: «Puntiamo sul nucleare», conclude Cottarelli, «Io sono nato a Cremona, vicino alla centrale di Caorso. Non mi pare di essere radioattivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Flotilla, equipaggi in carcere Quaranta italiani tra i fermati

Accompagnati nell’istituto di Ketziot, ora un’autodichiarazione per velocizzare il rimpatrio. Chi non la firma sarà processato 
Sanità

Santissima Trinità, l’Asl al prefetto: «Rischio chiusura»

«Ospedale di Cagliari in emergenza»: il commissario Atzori chiede aiuto 
Alessandra Carta
Cronaca

Il delitto Manca: «Travolto con l’auto poi riempito di botte»

Terralba, secondo la Procura Manis ha agito deliberatamente 
Valeria Pinna
L’intervista

«Per crescere meno tasse e più fiducia»

Giuseppe Deiana
Regione

«Ai sardi non importa della decadenza»

Todde: la Corte Costituzionale decide solo sul conflitto di attribuzioni 
L’indagine

Con la droga all’imbarco per Alghero

Ambulante romena fermata a Bergamo, aveva ingerito 120 ovuli di eroina 