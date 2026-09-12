Costumi e tradizioni in vetrina in Calabria 

I costumi e i balli della Sardegna in vetrina alla 44esima edizione del Festival “Italia e Regioni” di Castrovillari, in Calabria, organizzato dalla Fitp (Federazione italiana tradizioni popolari).

Tra i protagonisti assoluti della rassegna nazionale della cultura popolare che chiuderà stasera c’è il Gruppo folk “Città di Dolianova”. Nella giornata inaugurale, venerdì, la compagine dolianovese ha preso parte alla “Parata della gioia” con la sfilata di 25 gruppi in costume provenienti da tutta Italia. Successivamente il gruppo di ballo di Dolianova si è esibito insieme ai gruppi di Assemini e “Villanova” di Cagliari.

Ieri la delegazione del paese ha preso parte anche all’evento collaterale “Cuochi in piazza” presentando il “gateau de mendula”, dolce tipico del paese. Oggi, per la giornata di chiusura, è in programma una nuova sfilata in costume. A rappresentare la Sardegna, con Dolianova, Assemini e Cagliari, ci sono anche i gruppi “Flumini Major” di Fluminimaggiore e “Passu Antigu” di Burcei.

«È motivo di grande soddisfazione per noi essere stati chiamati a rappresentare la Sardegna in una manifestazione così prestigiosa», afferma Alessio Erriu, presidente del gruppo folk di Dolianova, «un momento di condivisione e scambio culturale che ci consente di far conoscere le nostre tradizioni e i nostri costumi». La tappa di Castrovillari rappresenta il coronamento di una lunga stagione che ha visto il gruppo di Dolianova impegnato in oltre 30 eventi in giro per la Sardegna.

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