Costumi di Sardegna 

La puntata di “Bistimenta” in onda riproposta stasera alle 21, programma scritto e condotto da Ambra Pintore (nella foto) con la regia di Massimo Sulis, approda a Cabras dove Matteo Poddi ci parlerà della scuola di ricamatrici che produceva esemplari di camicie molto interessanti sia per il proprio paese che su commissione per gli altri.

Prosegue poi il racconto iniziato la scorsa settimana con la filosofia di Inveloveritas, un lavoro di design ispirato alle architetture dei copricapo femminili, alle geometrie dei tessuti, alla stilizzazione degli elementi che si ripetono e nella ricerca degli elementi essenziali degli abiti tradizionali. Infine, la storia di una donna speciale, zia Assuntina Campus, maestra dolciaria di Quartu.