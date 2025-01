“Costumenes”, ma che abiti a Onanì! 

É dedicato agli abiti tradizionali in uso nei nove comuni appartenenti all’Unione dei Comuni del Montalbo il libro dal titolo “Costumenes” che questa sera alle 18 verrà presentato negli spazi della biblioteca comunale a Onanì. Il volume curato dall’antropologa Giuliana Pittas è stato realizzato nell’ambito del progetto “Raighinas a Cumone- Sa die de sos disterrados”, con il patrocinio della della Fondazione di Sardegna, l'Unione dei comuni del Montalbo e dei suoi nove comuni appartenenti: Bitti, Lodè, Lula, Onanì, Osidda, Orune, Posada, Siniscola e Torpè.

Patrimonio

Un progetto ambizioso dettato dalla volontà di documentare l’immenso patrimonio degli indumenti tradizionali che, ancora sono gelosamente custoditi nelle abitazioni di questi paesi. Veri e propri gioielli della tradizione, in grado di evocare la storia, l'economia e la società delle comunità sin da tempi remoti. Riproposti spesso da studiosi e scrittori dalla fine del ’800 ai primi del ’900, gli abiti tradizionali hanno rappresentato da sempre una sorta di scheda anagrafica dei paesi noti e meno noti. Trascritti su schede da giovani viaggiatori curiosi, in quello che un tempo fu chiamato il Grand Tour, attraverso il quale veniva loro offerta la possibilità di visitare luoghi pressoché sconosciuti, varie tipologie di abiti tradizionali sono potuti arrivare sino ai giorni nostri, permettendone l'accurato rifacimento. Nei paesi dell'interno, lontani dal clamore di moderni viaggiatori, la memoria degli abiti tradizionali è stata custodita, come in uno scrigno prezioso, dentro gli armadi, nelle antiche casse dei corredi e, è a questi autentici gioielli che l'autrice e curatrice del libro si rifà. Aiutata da esperti e appassionati dei vari comuni interessati, Giuliana Pittalis ha potuto condensare in questo libro,la storia delle comunità, attraverso i tessuti, i preziosi ornamenti e gli straordinari colori, e raccontare cosi, il ricco e inestimabile valore antropologico degli abiti tradizionali, preservandone la memoria attraverso le pagine da sfogliare. Alla presentazione, dopo i saluti del sindaco Clara Michelangeli, oltre all'autrice saranno presenti Antonella Corazza e Nanda Canu, referenti per l’abito di Onanì.

