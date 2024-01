Costume sardo, aiuti e trucchi per indossarlo 

Gli abiti tradizionali sardi, in particolare il costume di Oristano, sono uno dei tocchi di colore più affascinanti e caratteristici del corteo della Sartiglia. Una passerella di colori e di eleganza che rende ancora più ricca la sfilata che precede su Componidori e i cavalieri. Non sempre però i figuranti indossano tutti gli accessori nel modo corretto e come vuole la tradizione e così l’Unitre quest’anno ha ideato un’originale iniziativa. In occasione della Sartiglia, nella sede in piazza Pintus saranno proposti due incontri (gratuiti e aperti a tutti) nei quali un’esperta insegnerà come indossare in modo corretto il costume tradizionale femminile di Oristano. L’appuntamento è per domenica e venerdì 9, dalle 16 alle 18. Per partecipare è necessario prenotare, mandando un messaggio al numero 345.2471064. Dall’Unitre consigliano di portare con sé i propri accessori come cuscinetto, fazzoletto, velo, manto, forcine, spille e spilloni.

RIPRODUZIONE RISERVATA