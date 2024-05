Costruzione Eurospin, non ci fu evasione fiscale 

Assolto in primo grado, condannato in Appello e assolto definitivamente in Cassazione perché il reato di evasione fiscale contestato a Valentino Paba, impresario 64enne di Tramatza, dopo 10 anni (il fatto risale al 2013) è prescritto. I giudici non si sono limitati alla prescrizione ma hanno evidenziato che i motivi indicati nel ricorso dal difensore di Paba, l’avvocato Stefano Gabbrielli, «sono formulati in modo sufficientemente specifico e non sono manifestamente infondati». Se non fosse scattata la prescrizione, la Cassazione avrebbe annullato la sentenza con rinvio ad altri giudici. Si chiude così la storia di dichiarazione infedele che Paba avrebbe organizzato nella costruzione dell’Eurospin di Cabras. Il giudice di primo grado lo assolveva «perché il fatto non sussiste», la Corte d’appello lo dichiarava invece colpevole del mancato versamento dell’Iva. L’avvocato Gabbrielli ha articolato il ricorso in 4 punti, in particolare ha contestato l’esistenza di un accordo fraudolento per l’evasione fiscale. Per la Cassazione la tesi difensiva non fa una piega. Sentenza ribaltata burocraticamente per prescrizione, sostanzialmente perché Paba è innocente.

