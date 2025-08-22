VaiOnline
Convento
23 agosto 2025 alle 00:24

Costruzione contestata ai raggi X 

Il Comune di Nuoro avvia le verifiche sui lavori edilizi in corso nelle aree adiacenti il convento delle Carmelitane scalze. Lo annunciano gli assessori all’Urbanistica Giuseppe Mercuri e all’Ambiente Marco Canu che propongono un tavolo tecnico.

«A seguito delle verifiche effettuate dagli uffici, è emerso che l’opera riguarda la realizzazione di un fabbricato rurale ad uso deposito attrezzi, autorizzato nel 2022 nell’ambito di una conferenza di servizi con il parere favorevole di tutti gli enti coinvolti», spiegano gli assessori. E aggiungono: «L’area risulta a destinazione agricola e non ricade in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, mentre il convento – realizzato da meno di 70 anni – non rientra tra i beni tutelati dalla normativa.Pur in presenza di questo quadro, l’amministrazione comunale conferma la volontà di garantire la salvaguardia del complesso monastico e della quiete del luogo. Sarà avviato un tavolo tecnico per individuare gli strumenti più idonei alla tutela del convento, del paesaggio circostante e degli altri beni di pregio della città». Il Comune - aggiungono Mercuri e Canu - presenterà una richiesta alla Soprintendenza per le province di Sassari e Nuoro «affinché valuti l’apposizione di un vincolo di tutela sul convento e ne verifichi l’interesse quale bene culturale».

