Costruttore senza colpe: assolto 

Era finito a processo perché accusato, durante la costruzione del complesso Il Borghetto, di aver realizzato il pozzetto per l’allaccio fognario di tutte le case di dimensioni errate, con pendenze sbagliate e tubi sottodimensionati. Tra le accuse anche quella di non aver adempiuto alle prescrizioni delle ordinanze sindacali sull’eliminazione dell’inconveniente perché i liquami invadevano il terreno di un vicino della lottizzazione. Ma ieri l’impresario Francesco Cataldo, difeso dall’avvocato Marina Carta, è stato assolto con formula ampia da tutte le accuse: l’errore non era il suo. A dirlo il Tribunale di Nuoro. Durante il processo è emerso che la rete fognaria pubblica dove si è allacciato, invece di avere un diametro di 2,5 metri secondo i documenti di collaudo lavori del 2004, aveva una tubazione più piccola di un terzo.

La lottizzazione

Il Borghetto è una lottizzazione nata negli anni Novanta tra i quartieri di Città Giardino e Città Nuova. Nel 1991 viene firmata la convenzione con il Comune, nel 1995 è approvato il piano di lottizzazione. La convenzione prima e la lottizzazione poi dispongono che gli esecutori dei lavori sono obbligati a collegare le fogne a quelle che sarebbero sorte in una strada che il Comune avrebbe dovuto costruire. Lì sarebbe dovuto passare un collettore fognario che doveva arrivare sino a Pratosardo. Ma la strada e il collettore non sono mai stati fatti. E il costruttore, come previsto da convenzione e lottizzazione, si collega allora alla fogna più vicina secondo progetto.

I problemi

I problemi sorgono con la consegna delle case perché il collettore pubblico ha la sezione di 1,6 metri. Non solo. Cataldo fa anche la predisposizione per l’allaccio al collettore che avrebbe dovuto poi mandare i reflui a Pratosardo. Ma anche qui il Comune non realizza mai la condotta. Per questi inconvenienti spesso ci sono sversamenti. Il giudice Valentina Rostellato aveva disposto una perizia, poi revocata. Nei guai dopo Cataldo diversi acquirenti, a cui vengono perquisite le case per controllare il numero dei bagni: finiscono indagati. Ora l’assoluzione. «Sono fortemente amareggiato - dice Cataldo - perché in tutti questi anni, nessuno mi ha mai chiamato a spiegare la situazione. Si sarebbe potuto risolvere senza tutto lo spreco di tempo e denaro e il danno di immagine al sottoscritto».

