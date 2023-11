Costruito nel 1893 ha ospitato il museo e poi lo studentato  

La sua facciata in stile neogotico abbellisce via Roma dal 1893, anno dell’inizio della costruzione del palazzo che ha preso il nome dai fratelli Antonio e Filippo Vivanet che lo hanno commissionato. Realizzato in circa due anni, è stato uno dei primi edifici, nel lungomare, con i portici. Ha ospitato, nei primi anni, il museo Archeologico. Poi tra le sue funzioni maggiormente conosciute nella parte centrale (oltre alle zone utilizzate come appartamenti e uffici), quelle di cinema teatro, poi “Albergo Moderno” e Casa dello Studente.

E nei progetti dell’Ersu c’è un’idea abbastanza chiara: un piano per la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale del Palazzo Vivanet di via Roma «affinché possa essere utilizzato», è specificato nel documento programmatico, «quale futura sede amministrativa dell’Ente e foresteria». A carico dell’Ersu ci sarebbe una spesa di 4 milioni, gli altri dovrebbero arrivare da Roma.

E da diversi anni proprio la casa dello studente è stata chiusa, abbandonata e ingabbiata. Quella parte dell’edificio, a due passi dal Municipio, è stata avvolta da ponteggi e da reti a protezione di passanti e automobilisti dalla caduta di calcinacci, risultato di anni di manutenzione inesistente. In attesa di una rinascita sempre rinviata. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA