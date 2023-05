«Costruiamo il futuro insieme» 

«Come iniziare? Fra i tanti temi da affrontare nell’immediato credo sia fondamentale il decoro della cittadina, la cui situazione rasenta l’indecenza, per la condizione delle strade, l’incuria degli spazi verdi, che sono bellissimi, gli spazi per i bambini, gli impianti sportivi e quant’altro». Il neosindaco Riccardo Uda, 56 anni, avvocato, assieme alla sua squadra, subito dopo la convalida, ieri si è recato in Municipio per salutare i dipendenti. «Noi puntiamo ad una amministrazione partecipata, per far diventare la nostra cittadina più carina, tutelante verso i più deboli, coinvolgendo nelle cose da fare l’intera comunità. Un coinvolgimento a 360 gradi. Dobbiamo ascoltare, ascoltare, ascoltare. Questo per poter avere idee per governare».

Le intenzioni

Nel programma le parole di Papa Francesco: “La forza di una catena dipende dalla cura che viene data agli anelli più deboli”. «Siamo convinti che questo principio valga in ogni ambito – spiega il neo sindaco – a maggior ragione nella nostra comunità, la cui forza dipenderà in futuro dalla cura che saremo in grado di offrire, tutti insieme, ai suoi anelli più deboli. Il nostro lavoro inizierà lì, dando le giuste priorità, affinché la nostra comunità riprenda a sperare per un futuro migliore. Un futuro che però dobbiamo costruire insieme».

La squadra

Riccardo Uda si affida soprattutto alla sua squadra, “Macomer Civica”, con la quale ha conquistato il 55 per cento dei consensi, “asfaltando” i diretti concorrenti. “Rossana Sindaca”, capitanata dalla vice sindaca uscente, Rossana Ledda, si è fermata al 27 per cento e Luca Pirisi, “Macomer 2030”, al 18,5.