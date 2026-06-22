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Villa San Pietro.
23 giugno 2026 alle 00:20

«Costruiamo assieme il futuro del paese» 

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Giunta pronta e operativa a Villa San Pietro dopo il successo alle urne della rieletta sindaca Marina Madeddu. La squadra di lavoro è stata presentata ai cittadini in questi giorni in piazza San Pietro ed è pronta a occuparsi delle prime incombenze.

Quattro gli assessori, con la sindaca che terrà per se le deleghe al Personale, Patrimonio e Politiche del lavoro. Silvio Persico sarà il vicesindaco e si occuperà di Lavori pubblici, Urbanistica, Viabilità, Verde pubblico, Pianificazione strategica, Politiche di genere e Pari opportunità. Mirella Boi sarà invece assessora a Politiche sociali, Salute e Istruzione; a Marco Orrù le deleghe al Bilancio, Sport, Associazionismo, Politiche giovanili, Spettacolo e Transizione digitale. Completa la Giunta Nathascia Sarais, assessora alle Attività produttive, Turismo, Cultura, Sicurezza, Commercio, Agricoltura, Formazione professionale.

Confermata la scelta di coinvolgere anche i consiglieri comunali: Massimiliano Muntoni, Dalila Belgiorno, Gabriela Contini, Alessia Dessì, Andrea Manca, Francesco Manca e Laura Melis si occuperanno di varie tematiche pur non avendo un posto in Giunta. «Siamo felici di aver presentato la nostra squadra nella piazza principale di Villa San Pietro e che abbia partecipato tanta gente», sottolinea Madeddu, «a breve comporremo anche le Commissioni consiliari, allargate ad associazioni e portatori d’interesse: l’obiettivo è coinvolgere tutti per costruire insieme il futuro del nostro paese».

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