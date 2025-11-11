«Costretto a lavorare fuori dal Comune» 

«Sono stato costretto a spostare i miei investimenti a Cagliari e Carbonia, dopo anni di attività e di contributo economico al mio territorio». È una delle frasi più forti contenute nella denuncia-querela presentata alla Procura della Repubblica di Cagliari dall’ingegnere Maurizio Matta, professionista e imprenditore di Sant’Antioco, titolare di diverse società attive nel settore edilizio, turistico e sportivo per il tramite del suo avvocato, Maurizio Musu.

La protesta

Secondo quanto esposto nella denuncia, Matta si sente vittima di un «comportamento persecutorio e discriminatorio» da parte di un funzionario tecnico, già da lui denunciato per diffamazione in un precedente procedimento penale, «senza che nessuno – denuncia l’ingegnere – intervenga a impedirlo, nemmeno dopo le segnalazioni per conflitto di interessi e all’anticorruzione». Matta racconta di presunti ritardi, rigetti e ostacoli amministrativi, per i quali chiama anche in causa il segretario comunale e un altro funzionario, che avrebbero «bloccato investimenti, tra cui il centro sportivo e benessere previsto a Sant’Antioco, fermato per motivi infondati e contrari alla realtà dei fatti. Ogni mia istanza viene trattata con pretesti e rinvii oltre tutti i termini di legge», afferma ancora Matta, parlando di provvedimenti comunali che sarebbero spesso arrivati «fuori orario d’ufficio, dopo settimane di silenzi e oltre i limiti temporali fissati dalla normativa». Nella denuncia, l’imprenditore parla di un danno economico quantificabile in centinaia di migliaia di euro, dovuto a cantieri bloccati, titoli edilizi decaduti e pratiche sospese. «Parliamo di oltre due milioni di euro di beni fermi – spiega Maurizio Matta – anche a causa della mancata approvazione del nuovo Piano urbanistico comunale, che da anni impedisce la piena valorizzazione delle aree di proprietà».

Il lavoro

Una situazione che, sottolinea, ha inciso profondamente anche sul tessuto produttivo e sull’occupazione locale: «Sono stato costretto a ridurre drasticamente il lavoro a Sant’Antioco, con inevitabili ricadute sui miei collaboratori e sulle imprese dell’indotto». Matta lamenta inoltre l’inerzia dell’amministrazione comunale che «resta inerme di fronte all’operato delle figure tecniche». Nella parte conclusiva della denuncia, l’ingegnere chiede che la magistratura accerti le responsabilità penali dei soggetti coinvolti per il reato di atti persecutori e per ogni altra ipotesi di reato che dovesse emergere.

Il Comune

Il sindaco Ignazio Locci preferisce non commentare la vicenda motivando la scelta in maniera chiara: «Gli amministratori comunali hanno un mandato politico che può dare gli indirizzi politico a un Comune ma in nessun caso possono entrare negli uffici, nel cui operato, per inciso, noi riponiamo totale fiducia, a indirizzare l’attività di dipendenti e funzionari». (s. p.)

