«Costretti a sopportare bravate e risposte sopra le righe Il trucco? Non fermare il dialogo» 

«Il rapporto tra alunni e insegnanti è cambiato, ma è cambiata la società, rispetto ai miei primi anni di insegnamento - afferma Cambosu –, i ragazzi hanno stimoli diversi, così come, oggi, sono diverse le famiglie. Spesso davanti ai comportamenti più eclatanti si nasconde tanta solitudine: i ragazzi sono molto più fragili e soli, più scoraggiati davanti al futuro». Gli anni di restrizioni legati alla pandemia non li hanno certamente aiutati. Ma spesso per tanti il riconoscimento del ruolo di chi sta dall’altra parte della cattedra rischia di venire meno.

«C’è stato un episodio tanto tempo fa. Un ragazzo, tosto e polemico, ogni giorno si rifiutava di entrare in classe, non solo alla mia ora ma anche con gli altri colleghi. Alzava un muro. Il pugno duro non era servito a nulla, ma un giorno ho deciso di lasciare la classe e andare a cercarlo: gli avevo semplicemente spiegato che senza di lui non avrei fatto lezione perché la classe era incompleta: non so quale parola riusci a far leva o se fosse stato il gesto di andare da lui, ma da quel giorno grazie al dialogo lui cambiò atteggiamento». Oggi, però, siamo davanti a una realtà molto più complessa. Gli episodi di violenza e di disagio si verificano nei licei così come negli istituti professionali, nelle scuole periferiche come in quelle al centro della città. E spesso i docenti hanno l’impressione di essere un don Chisciotte in lotta contro i mulini a vento.

Episodi gravi come quello dell’insegnante “impallinata” a Rovigo o aggressioni fisiche Monica Cambosu – da trent’anni insegnante di latino e greco al liceo Siotto di Cagliari - non ne ha mai vissuto: «Certo qualche risposta fuori dalle righe c’è stata, così come le bravate», racconta la docente che, però, non nasconde una particolare preoccupazione sulla difficoltà di ”contenere” e di guidare studenti e studentesse, perfino in uno dei salotti buoni dell’istruzione cittadina.

Episodi gravi come quello dell’insegnante “impallinata” a Rovigo o aggressioni fisiche Monica Cambosu – da trent’anni insegnante di latino e greco al liceo Siotto di Cagliari - non ne ha mai vissuto: «Certo qualche risposta fuori dalle righe c’è stata, così come le bravate», racconta la docente che, però, non nasconde una particolare preoccupazione sulla difficoltà di ”contenere” e di guidare studenti e studentesse, perfino in uno dei salotti buoni dell’istruzione cittadina.

La storia

«C’è stato un episodio tanto tempo fa. Un ragazzo, tosto e polemico, ogni giorno si rifiutava di entrare in classe, non solo alla mia ora ma anche con gli altri colleghi. Alzava un muro. Il pugno duro non era servito a nulla, ma un giorno ho deciso di lasciare la classe e andare a cercarlo: gli avevo semplicemente spiegato che senza di lui non avrei fatto lezione perché la classe era incompleta: non so quale parola riusci a far leva o se fosse stato il gesto di andare da lui, ma da quel giorno grazie al dialogo lui cambiò atteggiamento». Oggi, però, siamo davanti a una realtà molto più complessa. Gli episodi di violenza e di disagio si verificano nei licei così come negli istituti professionali, nelle scuole periferiche come in quelle al centro della città. E spesso i docenti hanno l’impressione di essere un don Chisciotte in lotta contro i mulini a vento.

Le differenze

«Il rapporto tra alunni e insegnanti è cambiato, ma è cambiata la società, rispetto ai miei primi anni di insegnamento - afferma Cambosu –, i ragazzi hanno stimoli diversi, così come, oggi, sono diverse le famiglie. Spesso davanti ai comportamenti più eclatanti si nasconde tanta solitudine: i ragazzi sono molto più fragili e soli, più scoraggiati davanti al futuro». Gli anni di restrizioni legati alla pandemia non li hanno certamente aiutati. Ma spesso per tanti il riconoscimento del ruolo di chi sta dall’altra parte della cattedra rischia di venire meno.

«Nonostante tanti episodi che si raccontano, nella scuola ci sono ancora tanti docenti che sono un punto di riferimento per i ragazzi, che li ascoltano e parlano con loro», prosegue l’insegnante, che ha sempre vissuto il suo lavoro come una missione, «la comunicazione è più facile, ma è anche più complessa, dobbiamo essere capaci di decodificarli. Oggi i ragazzi hanno bisogno di fidarsi e percepire che l’insegnante non è mai giudicante, temono il giudizio. Non ci deve essere una sentenza lapidaria, ma comprensione e fermezza devono camminare insieme».

L’evoluzione

Educarli per aiutarli a trovare sé stessi, non solo per imparare a tradurre le versioni di latino e greco: «Rispetto ai primi anni, oggi la mia ora di lezione è dedicata in parte alla didattica e in parte al dialogo: ne hanno davvero bisogno, ma anche fuori dall’orario in classe, il tempo che parlo con loro è raddoppiato».

Eppure una risposta sbagliata capita che arrivi. «Certo, ma arrivano anche le scuse e per queste ci vuole coraggio. C’è un momento in cui anche noi dobbiamo dimenticare il nostro ruolo, per riappropriarcene subito dopo, ma nel frattempo aprire quel varco in cui il ragazzo ti vede come adulto di riferimento».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata