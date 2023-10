«Costretti a percorrere 90 Km per ritirare una raccomandata» 

«Novanta chilometri per ritirare una raccomandata di Poste Italiane e, in assenza di trasporti pubblici, chi non ha la macchina è costretto a chiamare il taxi. L’ennesima ingiustizia per chi risiede sulla Costa Verde, lontano dai centri abitati». Dal villaggio turistico di Torre dei Corsari, comune di Arbus, Mario Mura si fa portavoce della protesta di una cinquantina di residenti penalizzati nei servizi. «Paghiamo le tasse ma per le istituzioni siamo invisibili. Abbiamo lottato per anni per avere le cassette postali modulari, convinti che fosse la fine dei viaggi per ritirare la posta. In questi giorni, ecco gli avvisi di raccomandata all’interno del box. Visto che il postino arriva fin qui, sarebbe bastato che percorresse un paio di metri in più per consegnare una missiva in scadenza direttamente a casa. Un pizzico di buon senso per evitare disagi e costi eccessivi». Da Poste Italiane comunicano: «A Torre dei Corsari, si svolge il servizio come previsto dal contratto per il comodato d’uso delle cassette modulari. Per la consegna delle raccomandate e altri invii cosiddetti a firma, il portalettere recapita l’avviso di giacenza al fine di consentire al destinatario di ritirare l’oggetto a lui indirizzato». Precisano che «nelle località simili a Torre dei Corsari, il lavoro del portalettere è complicato, anche per via di indirizzi generici o incompleti, spesso solo il nome della località». Infine l’impegno: «A breve un monitoraggio sul territorio per individuare situazioni critiche e predisporre interventi». ( s. r. )

