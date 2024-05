«Costretti a pagare imposte troppo alte»  

L’ultima lamentela soltanto qualche settimana fa: agli immobili di Castiadas, è stato segnalato, vengono applicate le stesse rendite catastali di Muravera che sarebbero più alte (si andrebbe da un minino di poche decine di euro a un massimo di un centinaio di euro). Ma è proprio così? Sì e no. È vero che i castiadesi pagano quanto i vicini di Muravera. Ma non è vero che pagano più di quanto dovrebbero. A creare i dubbi una decisione, quanto meno discutibile, presa quando, nel 1992, fu istituita l’Ici (Imposta comunale sugli immobili).

Le ragioni

Il Comune di Castiadas fu creato nel 1986, acquisendo territori di Muravera (la maggior parte), San Vito e Villaputzu. Qualche anno più tardi, nel 1992, con l’istituzione dell’Ici (quella che è stata sostituita, nel 2011, dall’Imu), furono calcolate le rendite catastali. Proprio allora fu deciso che, avendo Castiadas meno servizi di Muravera, le tariffe dovessero essere più basse. Praticamente un caso unico in Italia: in quegli stessi anni, per esempio, Monserrato ed Elmas si staccarono da Cagliari ma mantennero le stesse rendite. Non esistendo ancora il “Comune censuario” di Castiadas, venivano applicate le tariffe di Muravera ma il Catasto (si parla di periodi nei quali quasi tutti i documenti erano cartacei) registrava un’annotazione che, appunto, conteneva le tariffe più basse. Così, soprattutto gli operatori (esperti di estimo, commercialisti, geometri) facevano ricorso a questa annotazione per ottenere uno sconto.

La soluzione

Una situazione andata avanti a lungo. Sino a quando il Comune non ha deciso di risolvere il problema una volta per tutte. «Così», interviene il sindaco Eugenio Murgioni, «con risorse del bilancio - anche se non sarebbe stato compito nostro - abbiamo provveduto a far nascere il catasto di Castiadas». Un intervento effettuato nel 2016. «Non sempre», riprende il primo cittadino, «è stata una modifica che ha favorito i proprietari di immobili di Castiadas: alcune zone sono di tale pregio che le rendite catastali devono essere allineate a quelle di Muravera».

La situazione

Una soluzione che dovrebbe aver risolto il problema una volta per tutte. Anche perché gli eventuali ricorsi dovevano essere presentati entro cinque anni. Dal momento che la situazione è stata formalizzata nel 2016, dopo il 2021 non è più ammissibile alcun ricorso. Eppure, periodicamente, quello strano inghippo burocratico del passato salta fuori: qualcuno scopre, dai documenti del Catasto, quella tariffe “agevolate” e cerca di recuperare qualcosa. «Inutilmente», conclude Murgioni, «è anche normale che le tariffe di Castiadas siano allineate a quelle di Muravera: in fondo, luoghi come Costa Rei e Cala Pira si equivalgono. È giusto che le tariffe siano le stesse».

