«Costretti a lavarci con le bottiglie» 

Costretti a lavarsi con il contagocce perché dai rubinetti delle loro case esce a malapena un filo d’acqua. E anche fredda. Gli abitanti di Su Tremini, località oltre la 554, sono esasperati e lanciano un appello al Comune: «Non ignorateci».

Sergio Lai vive da quarant’anni nel tratto vicino alla strada 387 che porta a Dolianova. «Fino a sette mesi fa non avevamo problemi. La pompa dell’impianto di sollevamento acqua situato dietro il cimitero di via Giulio Cesare funzionava normalmente, infatti la pressione era buona. Adesso invece nelle abitazioni c’è n’è poca. Giusto un filo. Acqua fredda. Quest’inverno per lavarci abbiamo dovuto riempire più volte le pentole da cucina e metterle a scaldare sul fuoco dei fornelli per non farci la doccia fredda. Non solo», prosegue l’uomo, «ma ogni volta che usiamo lo sciacquone del bagno, la vaschetta ci impiega tanto per riempirsi nuovamente ed essere quindi pronta per l’uso. Come si fa a vivere così? Sembriamo nel Terzo Mondo».

Guasto all’impianto

La causa del problema sarebbe dovuto a un guasto all’impianto di sollevamento acqua, che fu realizzato diversi fa, permettendo agli abitanti di Su Tremini di dismettere i serbatoi delle autoclavi. Senza immaginare minimamente che ne avrebbero avuto bisogno di nuovo. «Se non possono riparare in breve tempo la pompa dell’impianto di via Giulio Cesare, sarebbe opportuno riattivare le autoclavi, almeno avremmo di nuovo una pressione dell’acqua normale e tutti i disagi che stiamo vivendo non ci sarebbero più».

Alessia Sanna e Maurizio Cadeddu abitano in case vicine l’una all’altra e dicono all’unisono: «Siamo costretti a elemosinare l’acqua agli amici e parenti che non abitano qui e che quindi ce l’hanno normalmente e possono fornircela in contenitori. Oppure a comprare le bottiglie al supermercato per poterci lavare e cucinare. L’acqua è un bene fondamentale, non possiamo stare ancora per molto in questa situazione».

Strade non asfaltate

Questo problema si aggiunge a quello annoso delle voragini nelle strade non asfaltate (per sistemare le quali da poco è stata fatta una raccolta firme), delle discariche abusive sempre più numerose e delle sterpaglie che qualche volta hanno preso fuoco. Inoltre, gli abitanti lamentano l’invasione di zecche, zanzare e altri insetti. Esasperati ma anche arrabbiati, minacciano di disertare il voto alle comunali di giugno. La fiducia verso le istituzioni locali infatti è bassissima, quasi nulla. «Qui non vengono neanche i vigili», conclude Lai, «siamo abbandonati, ma le tasse comunali le paghiamo».

