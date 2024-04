«Costretti a emigrare a Decimomannu» 

Da Assemini a Decimomannu (per ora) sola andata. La banda musicale Vincenzo Bellini, fondata nel 1921 nella cittadina della ceramica, da due anni è ospitata nell’ex pretura del paese dell’aeroporto militare.

Il trasloco

«Non siamo rimasti ad Assemini - spiega il presidente Nicola Lecis - per via degli spazi a disposizione ridotti e non adatti ad accogliere la strumentazione. A Decimomannu ci è stato concesso un ampio locale, nel quale abbiamo anche un archivio-museo contenente documenti, foto, cimeli e vecchi strumenti musicali. Il Comune mette a nostra disposizione anche contributi e patrocini. Per noi è la situazione ideale».

La sindaca decimese Monica Cadeddu è soddisfatta di questa opportunità per i giovani del paese: «Siamo orgogliosi di avere il gruppo bandistico, un ritorno a Decimomannu visto che anche in passato, nel corso della sua secolare storia, la Bellini aveva lasciato Assemini per Decimo e poi era tornata ad Assemini. Il nuovo arrivo è avvenuto durante la mia esperienza di assessora alla cultura: per noi è un valore aggiunto nel panorama culturale decimese».

Ma il sindaco di Assemini Mario Puddu non ha rinunciato alla presenza della banda nella sua cittadina: «La Bellini rappresenta una realtà che evoca tanti ricordi. Quando i musicisti si sono trasferiti a Decimomannu mi è dispiaciuto tantissimo e se fosse loro intenzione tornare ad Assemini saremmo felici di trovargli uno spazio adeguato». Anche l’assessora Jessica Mostallino parla di «piacevole rapporto». Insomma, sotto sotto si lavora perché i musicisti ritornino in pianta stabile ad Assemini, anche se non sarà facile proprio per la bellissima accoglienza a loro dedicata a Decimomannu.

Il gruppo

Dal 2013, quando è subentrata alla direzione la maestra Roberta Deiana, la banda sta vivendo un periodo di profondo rinnovamento sia dal punto di vista musicale sia generazionale: «L’associazione - dichiara la direttrice - ha funzioni di carattere culturale, sociale e ricreativo. Promuove corsi di musica per strumenti a fiato e percussione tenuti da maestri professionisti, volti a formare i futuri musicisti. Una realtà da valorizzare e custodire». Attualmente il gruppo è composto da circa 30 bandisti amatori: «La più giovane è Adele Pellegrini, 11 anni. Il più anziano è il decimese “maistu” Luigi Piredda, di 84 anni, la nostra memoria storica in vita». E chiude definendo i bandisti «divertenti ma talvolta indisciplinati».

In famiglia

«Ci riuniamo - specifica Lecis - il venerdì alle 20 in via Carducci. La Bellini è stata inserita nell’albo delle associazioni di Decimomannu, quindi ci riteniamo decimesi a tutti gli effetti. I quattro nuclei familiari che compongono la banda, ai quali si uniscono alcuni elementi singoli, si sentono a casa». Un’energia positivamente travolgente avvolge la sala prove, dove i musicisti si preparano al consueto “Concerto di primavera” che si terrà sabato prossimo alle 20, nel teatro Antica Valeria di Decimomannu.

RIPRODUZIONE RISERVATA