Costretta dal marito a convertirsi all’islam: condannato a 3 anni 

Nel corso degli anni di convivenza le sarebbe stato stato imposto dall’ex marito marocchino di «seguire tutti i dettami della religione coranica, compreso il ramadan e le preghiere rivolte alla Mecca più volte al giorno». Oltre questo, l’uomo – che il ieri il Tribunale di Cagliari è stato condannato a 3 anni e 4 mesi per maltrattamenti – avrebbe esercitato sulla ex un controllo definito da lei quasi maniacale, visto che le avrebbe impedito «di indossare abiti “eleganti” e di curarsi nell’aspetto fisico», di acquistarsi da sola i vestiti, così come di «andare dal parrucchiere o dall'estetista». Anni nei quali la giovane, originaria di Villaputzu, per la gelosia e le idee dell’ex marito non avrebbe potuto «né truccarsi e tanto meno avere delle frequentazioni all’esterno del nucleo familiare dell’uomo, ovvero trattenersi al lavoro a parlare con i colleghi».

La condanna

Si è dunque chiuso con una condanna davanti al giudice del Tribunale di Cagliari, Luca Melis, il processo nei confronti di un giovane nordafricano finito sotto accusa dopo la denuncia presentata dall’ex moglie, assistita dall’avvocato Emanuele Pizzoccheri. L’inchiesta della sostituta procuratrice Nicoletta Mari, aperta dopo la querela della donna del 2021, si era chiusa con la richiesta di rinvio a giudizio per maltrattamenti. L’imputato – sostiene la Procura - avrebbe reso penosa e insostenibile la convivenza all’ex moglie, con continue manifestazioni di possessività e imposizioni sul modo di vestire e di curarsi, nell’imporle il divieto ad avere relazioni sociali, nel vietarle rapporti con la famiglia di origine, nell’averla percossa, oltre che nel vietarle l’uso del telefono e nell’averle sottratto il bancomat.

Il processo

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, il processo si è aperto a Cagliari davanti al giudice Melis. Già dalla prima udienza il difensore del giovane, l’avvocato Marco Spanu, ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato. La difesa ha contestato da subito il racconto della donna che si è costituita parte civile: ma la sua testimonianza è stata ritenuta credibile dalla pm Mari che, in sede di requisitoria, ha sollecitato la condanna a tre anni e mezzo per l’imputato. Alla fine anche il Tribunale ha sposato la ricostruzione dell’accusa, condannando l’ex marito a tre anni e quattro mesi di carcere.

La vicenda

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’imputato avrebbe poi cercato di portare via all’ex compagna i soldi donati alla ragazza dai familiari come dote per il matrimonio: prima le avrebbe requisito il bancomat, senza più avere accesso al proprio conto corrente nemmeno per le spese più banali, poi avrebbe imposto alla moglie un conto cointestato dove fare confluire i due stipendi, ma tenendo solo per sé la possibilità di fare prelievi. Al giudice la ragazza ha poi raccontato che non poteva neppure andare al bar a ordinare un caffè e che, con i suoi soldi, era poi stato acquistato un terreno nel Paese d’origine dell’uomo. In merito proprio a questa proprietà la ragazza ha sostenuto che, nel 2019, sarebbe stata «sostanzialmente costretta a convertirsi alla fede musulmana» perché, secondo le credenze del marito, se fosse restata cristiana non avrebbe potuto ereditare il terreno acquistato in caso di decesso. Negli anni di matrimonio, infine, la giovane non aveva potuto accedere ai social né parlare con qualcuno se non autorizzata dal marito.

RIPRODUZIONE RISERVATA