«Costretta a convertirsi all’Islam» 

Avrebbe costretto la moglie a convertirsi alla fede musulmana e, per otto anni, l’avrebbe controllata in maniera ossessiva e maniacale, impedendole di indossare abiti eleganti, di andare dal parrucchiere o dall’estetista, così come di curarsi nell’aspetto o semplicemente truccarsi. Non solo. Le avrebbe anche vietato di usare il telefonino (se non in sua presenza), le uscite con amiche e le frequentazioni esterne al proprio nucleo familiare, sottomettendola e costringendola anche ad avere rapporti sessuali con la forza. Con queste accuse, un giovane cittadino del Marocco è finito sotto processo dopo la denuncia dell’ex coniuge: una coetanea sarda originaria di un centro del Sarrabus (il giornale ha scelto di tenere celato anche la località a tutela della presunta vittima). I due si erano conosciuti sul web e, dopo le nozze e il trasferimento nell’Isola, la vita per la giovane donna si sarebbe trasformata in un inferno.

L’udienza

Terminate le indagini la pm Nicoletta Mari ha chiesto il rinvio a giudizio dell’uomo accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Difeso dall’avvocato Marco Spanu, l'imputato è comparso davanti alla giudice del Tribunale, Lucia Perra, mentre l’ex moglie si è costituita parte civile con il legale di fiudica, Emanuele Pizzoccheri. In udienza preliminare l'uomo ha respinto categoricamente ogni accusa ed il giudice ha rinviato a marzo per la scelta del rito: se dovesse scegliere l’abbreviato il pm farà la requisitoria, altrimenti la Gup deciderà sull’eventuale rinvio a giudizio.

Le accuse

Negli otto anni di vita matrimoniale – secondo l’accusa – l’imputato si sarebbe sempre rapportato alla moglie con violenza, comandi e arroganza, offendendone la dignità personale e impedendole persino di trattenersi a parlare a lavoro con i colleghi di lavoro. Uno stato di totale sottomissione e reclusione che si sarebbe spinto anche nel divieto di frequentare i propri fratelli e di poter uscire solo accompagnata da lui o da uno dei suoi familiari. Tra obblighi imposti – sempre secondo quanto riferito dalla donna – anche quello di non usare mai da sola il cellulare o i social, di consegnare il proprio bancomat al marito. Convinta a investire i propri risparmi nell'acquisto di un terreno intestato all’uomo, nel 2019 sarebbe stata anche costretta a convertirsi alla fede musulmana. Tutte accuse che l’imputato rigetta, ma che ora saranno valutate dal giudice.