«Costretta a bere, ero immobile, non riuscivo a urlare» 

Alla fine lei parla, eccome se parla. La ragazza del caso Grillo ieri è arrivata in aula. Alta, “chiodo” nero come il dolcevita e i pantaloni, elegante e sicura di sè. Per l’avvocata (di parte civile) Giulia Bongiorno è «una ragazza devastata, che ha tentato anche di buttarsi sotto un treno». Ma la presunta vittima dello stupro di gruppo attribuito a Ciro Grillo e ai suoi amici ha raccontato tutto ai giudici di Tempio, tutto per filo e per segno. Con pochissime esitazioni e più di una incongruenza rispetto alle deposizioni già rese dagli altri testimoni.

I video in aula

Ieri mattina il processo Grillo è uscito dalle scaramucce ed è entrato nella fase più delicata, perché la studentessa di 22 anni che sarebbe stata stuprata dopo una serata al Billionaire, si è presentata in aula e ha risposto a ogni domanda del pubblico ministero. In un clima di “resa dei conti” perché è qui che volevano arrivare tutti, a sentirla parlare del bacio a Ciro Grillo in discoteca, che lei smentisce e l’amica conferma, o di quanto avesse bevuto la sera prima dello stupro. E anche la ragazza lo sa che si è arrivati alla resa dei conti. Perché oggi, nella seconda udienza dedicata interamente a lei, potrebbe per la prima volta vedere i video che la riprendono durante il rapporto sessuale con i quattro ragazzi (Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia). Lei sul punto ieri è stata chiara: «Ero completamente ubriaca. Avevo bevuto tanto, prima di andare in discoteca e poi una volta arrivati a casa, a Porto Cervo. Qui sono stata costretta a bere ancora». Quindi i quattro ragazzi sotto accusa, secondo la Procura di Tempio, hanno approfittato di una persona in stato di inferiorità. E così si è arrivati al cuore del processo.

«Proteggetemi»

La studentessa italo norvegese, poco più di vent’anni, ha studiato moda (si è anche laureata) e si vede. Ha un portamento elegante, è raffinata. Entra in aula in ritardo (colpa dell’aereo) e chiede di deporre con un paravento che la protegga, ma non ci sono gli imputati e la precauzione viene ritenuta inutile. Le difese avevano fatto sapere di accettare l’utilizzo esclusivo dei verbali delle dichiarazioni già rese dalla giovane in sede di indagine, rendendo così inutile la deposizione. Ma il pm e la parte civile ora insistono, la vogliono davanti ai giudici. Eppure era stata proprio Giulia Bongiorno a porre il problema del trauma subito dalla giovane e della necessità di non esporla agli effetti della “vittimizzazione secondaria”. Ma a questo punto del dibattimento, evidentemente, è la ragazza che deve superare le incongruenze della sua ricostruzione. Lei parla di due distinte situazioni. Il primo stupro attribuito al solo Corsiglia: «Ero immobile, non riuscivo ad urlare». E poi passa alla violenza sessuale di gruppo. Dice: «Mi ricordo solo quando hanno iniziato, poi più nulla. Era come se fossi da un’altra parte. Era come se vedessi tutto nero». Lei lo dice più volte, insiste sul punto. Dice che la memoria la riporta alla mattina del 17 luglio, quando si sveglia vicina alla amica. Per il resto è tutto buio e dolore. L’avvocata Giulia Bongiorno commenta: «È stato difficile anche per me sentire la mia assistita parlare di quello che ha subito». La studentessa racconta anche di “atti di autolesionismo”. Oggi sarà una giornata di fuoco per lei. Un assaggio è nelle parole dell’avvocata Antonella Cuccureddu, legale di Corsiglia: «La ragazza ha risposto a tutte le domande. Ma molte domande non le sono state fatte». Oggi inizia Cuccureddu con il contro esame, a seguire il collega penalista Mariano Mameli.

