Costone a rischio frana, 170mila euro per la messa in sicurezza 

Il Comune di Villacidro ha ottenuto un finanziamento di 170mila euro per il consolidamento del costone del terrapieno di piazza Municipio, nel versante che si affaccia su viale Don Bosco, una delle aree del centro abitato maggiormente esposte al rischio di frana. L’intervento si è reso necessario dopo gli ultimi eventi alluvionali, che hanno provocato il distacco di consistenti porzioni di roccia dal versante, franate nei cortili di alcune abitazioni private, determinando una situazione di grave pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza degli edifici. «Il finanziamento ci consentirà di intervenire finalmente su una situazione particolarmente delicata, grazie al lavoro congiunto dell’amministrazione comunale e dell’assessorato regionale dei Lavori pubblici», dice il sindaco Federico Sollai. «L’obiettivo è mettere in sicurezza il costone e tutelare le abitazioni e l’incolumità dei cittadini. La sicurezza del territorio è una priorità, soprattutto in un centro abitato come Villacidro, caratterizzato da una conformazione geomorfologica particolarmente critica. Continueremo a lavorare», aggiunge il primo cittadino, «per ottenere nuove risorse e realizzare interventi concreti per ridurre il rischio idrogeologico e garantire maggiore sicurezza alla nostra comunità». (s.r.)

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