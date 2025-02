Costituzione in mano e coccarda tricolore, la sfida dei magistrati 

Roma. Con le coccarde tricolori sulle toghe e una copia della Costituzione tra le mani spiegheranno ai cittadini le ragioni del loro no alla riforma sulla separazione delle carriere che, dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera, è ora all’esame della Commissione Affari costituzionali del Senato. Da nord a sud i magistrati incroceranno le braccia oggi per uno sciopero «a difesa della Costituzione». Una mobilitazione indetta a dicembre dall’Anm e che, ha spiegato il neosegretario generale Rocco Maruotti, non si limita a essere una giornata di astensione dal lavoro, ma di «incontro con la cittadinanza». Tante le iniziative e gli eventi nelle varie città italiane, con il clou in programma a Roma a partire dalle 10. Prima un flash mob sulla scalinata della Corte di Cassazione, con i magistrati che indosseranno una coccarda tricolore sulla toga e terranno in mano una copia della Carta. A seguire pm e giudici si sposteranno in una sala del cinema Adriano, proprio di fronte il palazzo della Corte, dove si terrà l'assemblea pubblica aperta alla società civile, con i vertici dell’Anm, magistrati e cittadini. Tra gli ospiti lo scrittore Gianrico Carofiglio e l’ex presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia.

Nelle città

Anche a Milano è in programma un flash mob davanti al Palazzo di Giustizia, seguito da un’assemblea in Aula Magna, mentre a Genova è prevista la partecipazione, tra gli altri, di Antonio Albanese, che leggerà un testo di Piero Calamandrei. A Napoli, invece, l’assemblea si svolgerà alla biblioteca Tartaglione del Palazzo di Giustizia. Una mobilitazione su larga scala che coinvolgerà anche Cagliari, dove oggi è prevista una assemblea pubblica nell’aula magna della Corte d’appello, alle 10:30. Parteciperà anche il segretario regionale della Cgil Fausto Durante, che non condivide «l’obiettivo di ridurre l’autonomia della magistratura e di porre l’azione dei pubblici ministeri sotto il controllo del governo».

Lo scenario

Lo sciopero di oggi non potrà non rialimentare lo scontro con la maggioranza di governo e che arriva a meno di una settimana dall'incontro con la premier Giorgia Meloni, in programma il 5 marzo e al momento ancora confermato. Un appuntamento definito dal segretario dell’associazione nazionale magistrati, «un’occasione di confronto per cercare di spiegare ancora una volta le nostre ragioni rispetto alle obiezioni che poniamo sulla riforma e anche per far capire meglio che non siamo nemici della nazione ma persone che svolgono una funzione delicata che è quella di garantire i diritti dei cittadini».

