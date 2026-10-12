Costituzione, gli studenti del Pacinotti incontrano Pitruzzella 

Oggi alle 10.30 a Cagliari, il giudice della Corte costituzionale Giovanni Pitruzzella incontrerà le studentesse e gli studenti del Liceo scientifico statale Pacinotti, nell’ambito dell’iniziativa “Viaggio in Italia. La Corte costituzionale nelle scuole”.

La sua relazione, dedicata al tema “La Costituzione è di tutti”, partirà dal concetto di Costituzione come un insieme di regole, diritti e doveri, che definisce i rapporti tra le persone e il funzionamento delle istituzioni, assicurando la convivenza pacifica in una società molto eterogenea. Il giudice parlerà della nascita della Costituzione, delle libertà che essa protegge, dei diritti e dei doveri delle persone, dei servizi che la nostra Carta prevede debbano essere garantiti a tutti indipendentemente dalle condizioni economiche, della solidarietà politica, economica e sociale dei cittadini nei confronti dello Stato e della comunità.

Il giudice Pitruzzella spiegherà anche come la Costituzione sia protetta a sua volta da eventuali abusi grazie alla sua “rigidità” e quindi alla speciale procedura rinforzata prevista per poterla modificare. Il dialogo con gli studenti sarà anche occasione per riflettere su come il testo della Costituzione sia vivo e le parole evolvano nel tempo insieme ai mutamenti della società.

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