Costituzione, 300 ragazzi interpretano 12 articoli E la mostra vola a Bologna  

Quattordici classi, circa trecento ragazzi, tra medie ed elementari e una mostra di tre giorni a DomuArT: gli alunni e le alunne delle scuole quartuccesi per un anno hanno dialogato con i primi 12 articoli della Costituzione italiana, le loro riflessione e sensazioni poi sono diventati scritti, disegni, lavori digitali che hanno animato e colorato fino a ieri la casa della cultura di via Neghelli. E ora due di questi voleranno, il prossimo primo giugno, a Bologna alla festa nazionale dell’Anpi.

Un’idea nata dalla sezione Anpi “Pina Brizzi” di Quartucciu che ha iniziato il percorso di collaborazione con l’Istituto Ermanno Cortis quasi quattro fa e che ha avuto anche l’appoggio dell’assessorato comunale alla cultura.

«Orgogliosa dei ragazzi»

«Sono molto orgogliosa di quanto i ragazzi hanno fatto, loro sono stati i protagonisti, insieme alle insegnanti, di questo bel progetto iniziato a settembre», spiega Marta Farci, presidente Anpi Quartucciu, «alcuni di questi lavori verranno con me in Emilia, così facciamo vedere anche al resto d’Italia quello che facciamo qua. È stato bello vedere nei loro occhi emozione e curiosità, sono stati davvero molto bravi».

L’obiettivo del progetto era far conoscere i principi cardini della Costituzione. «Quest’anno sono stati analizzati i primi 12 articoli. Io ho fatto un’ora di lezione, se così posso dire, in ogni classe e ho parlato dell’articolo della Costituzione che loro hanno scelto insieme ai propri insegnanti».

Quattordici classi

Quattordici le classi coinvolte, sette delle elementari e altrettante delle medie, tutte provenienti dai plessi di via Monte Spada e via Guspini. «Ho spiegato loro anche com’è nata la Costituzione, raccontandogli dei loro coetanei che hanno vissuto la guerra e che addirittura sono stati partigiani, questo aspetto li ha colpiti molto e in alcuni lavori lo hanno pure rappresentato».

Tante le domande, le curiosità dei giovani alunni, ma anche riflessioni che hanno riprodotto nei loro lavori. Ogni classe ha così poi lavorato in autonomia e attraverso i disegni, lavori digitali e scritti hanno spiegato quello che per loro rappresenta la Costituzione. Per esempio per l’articolo 9, quello sulla valorizzazione del patrimonio e della cultura, hanno realizzato un tabellone con delle cartoline che rappresentano tutte le venti regioni italiane. L’articolo 5, quello sull’autonomia amministrativa e sul decentramento, è stato presentato attraverso un lavoro digitale. L’articolo 2, invece, è stato scelto da due classi: quella delle elementari ha voluto fare una similitudine tra i fili di Maria Lai e i diritti e i doveri.

«Una bella iniziativa: la Costituzione è il nostro documento fondante, ma è anche ricco di cultura. Molto importante è stato il momento di riflessione, gli alunni l’hanno colta con il loro sistema di riferimento, è stata una bella occasione di condivisione e confronto», commenta la preside Maria Giovanna Carta.

