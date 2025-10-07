Costituito in caserma il secondo rapinatore della tabaccheria 

Si è costituito ieri mattina ai carabinieri, Andrea Pio Degogliu, 23 anni, di Orune, il secondo dei rapinatori responsabili dell’assalto alla tabaccheria di via Raffaello, avvenuto sabato sera all’orario di chiusura. Si chiude così il cerchio attorno ai banditi che hanno messo a segno il colpo. Il giovane ha deciso di presentarsi spontaneamente alle forze dell’ordine, accompagnato dal suo legale l'avvocato Basilio Brodu. I militari della compagnia di Bitti e della stazione di Orune, che fin da subito avevano avviato un’indagine serrata, lo avevano già identificato come uno dei partecipanti alla rapina. Il primo ad essere finito in manette, nelle ore immediatamente successive all’assalto, era stato Simone Deiana, 19 anni, di Orune, (difeso da Nello Ziri) che ieri mattina è comparso davanti davanti al Gip del Tribunale di Nuoro che ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari. La rapina si era consumata in pochi minuti. Due uomini, con il volto coperto e armati (si è scoperto poi, di pistole scacciacani), avevano fatto irruzione nel tabacchino gestito da Maria Caterina Goddi, 50 anni, minacciandola e facendosi consegnare l’incasso della giornata. Poi si erano dileguati a piedi. Grazie alle immagini di videosorveglianza e all’intervento dei militari, le indagini coordinate dal pm Selene Desole avevano subito una svolta. In breve tempo era stato arrestato Deiana, mentre il complice si è consegnato ieri mattina.

