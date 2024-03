Costituita l’associazione Pro Loco 

È nata ufficialmente l’associazione turistica Pro Loco di Serramanna, dedicata alla promozione e allo sviluppo sociale e turistico del territorio comunale: composta da artigiani, commercianti e cittadini comuni, ha sede in via Serra 16. Il presidente è Antonello (noto Tonio) Pilloni, affiancato dal segretario Walter Spano e da un consiglio direttivo composto da Giuseppe Melis, Bruno Scalas e Giuseppe Pisu, quest'ultimo in qualità di tesoriere.

L’obiettivo è diventare un punto di riferimento per la promozione turistica di Serramanna, valorizzando le ricchezze storico-culturali, naturalistiche, folcloristiche ed enogastronomiche del paese attraverso la collaborazione proficua con l’amministrazione comunale e le altre associazioni locali.

«L’idea – commenta Tonio Pilloni – è nata lo scorso ottobre, riflettendo con un gruppo di amici sul fatto che in paese non ci fosse una Pro Loco attiva. Nel giro di qualche mese abbiamo attivato tutte le procedure burocratiche».

Pochi giorni fa dall’assesorato regionale al Turismo è arrivata la conferma che la Pro Loco di Serramanna è stata iscritta all’albo regionale.

«L’intento – aggiunge il presidente – è rivitalizzare il paese attraverso l’organizzazione di sagre e creazione di manifestazioni che possano portare economia e turismo in paese. Abbiamo voglia di “rivivere” il paese, per tutta la comunità – conclude ma soprattutto per i nostri ragazzi».

