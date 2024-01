Costituente per Sassari, Mariano Brianda primo aspirante sindaco 

Avanti popolo, alla Costituente per Sassari. “Il gruppo dinamico di cittadini”, come si autodefinisce, ha lanciato, ieri nella sede di viale Umberto, il guanto di sfida per le prossime comunali. Forte, a suo dire, di una spinta che viene dal basso, maturata nel confronto degli ultimi anni con tutti gli attori della società civile. «Sono loro che ci vogliono al governo della città- scandisce Mariano Brianda, tra i fondatori dell'associazione - E noi faremo in modo che siano coinvolti affinché Sassari ritrovi il proprio ruolo». Ma la calamita Costituente appare certa di attrarre anche i partiti. «Proponiamo una coalizione civica - riassume Brianda - estesa anche anche alle forze di destra e di sinistra».

Il modello citato è Draghi con le alleanze trasversali del suo governo. «D'altra parte in situazioni eccezionali ci vogliono soluzioni altrettanto eccezionali». E un condottiero all'altezza, lo stesso Brianda, acclamato dagli esponenti della Costituente come prossimo sindaco. «Credo di avere competenza, autorevolezza e storia che mi legittimano a diventare la guida». Ma quale sarebbe la differenza con il civismo del primo cittadino? «Nel caso di Campus si tratta di un comitato elettorale composto dagli amici», lo liquida Brianda, che 5 anni fa perse la sfida proprio con l'attuale sindaco. Intanto, in caso di vittoria, il programma è già pronto. «Nei primi 100 giorni modificheremo lo statuto comunale per permettere la partecipazione diretta dei cittadini». Una delle ricette per raggiungere Cagliari e Olbia, sempre più distanti. «Colmeremo un vuoto», promette Brianda. Sempre che lo voglia il popolo.

