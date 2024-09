Costituente, adesso fra Grillo e Conte è gara a chi riceve più mail dagli iscritti 

Ora è ufficiale. La comunità del M5s deciderà anche sulle questioni più spinose, quelle che da settimane infiammano la base come i vertici pentastellati. Nella seconda fase del processo costituente, lanciato da Giuseppe Conte all’indomani del ko alle Europee, entrano la modifica del ruolo del garante, ricoperto da Beppe Grillo, e di quello del presidente. Ma anche il cambio del nome e del simbolo del Movimento, la revisione del limite dei due mandati e la scelta sulle alleanze. Gli attivisti saranno chiamati a esprimersi nei tavoli di “confronto deliberativo” che animeranno la corsa verso l’Assemblea conclusiva di novembre. Dopo l’annuncio sul sito, Conte dà il via alla fase due in un video rivolto a una «comunità viva e vivacissima». Intanto Grillo si prepara allo scontro finale con Conte e, dopo aver lanciato la sua “Bacheca del Mugugni”, scrive sui social: «Grandissima partecipazione, sono arrivate ben 22.837 e-mail!», cioè 800 contributi in più rispetto ai 22 mila raccolti dalla Costituente voluta da Conte.

