«Costi troppo alti, servizio inefficiente» 

«Salasso da rifiuti», dicono in coro le associazioni di consumatori. La stangata sulla Tari non va giù. «Era attesa ampiamente, questo è vero», dice Simone Girau, presidente di Adiconsum Cagliari. «Ma di fronte alla congiuntura economica», segnata da inflazione e rincari del costo dell’energia, «questo aumento resta però un fatto intollerabile perché ad aumentare non è solo la tassa sui rifiuti. A noi, rappresentanti delle associazioni dei consumatori, non interessa la querelle politica, cioè di chi sia la responsabilità di questo aumento. A noi interessa conoscere le soluzioni che un’amministrazione intende mettere in campo per contrastarlo», spiega ancora Girau. E poi aggiunge: «Si è sempre parlato di un sistema di premialità per i cittadini più virtuosi ma non è stato mai attuato, pertanto gli aumenti colpiscono indiscriminatamente tutti, virtuosi e no». Il concetto lo ribadisce Giuliano Frau, presidente regionale di Adoc: «Il cittadino è sempre un facile limone da spremere. Benissimo pagare la tassa sui rifiuti, ma bisognerebbe pagarla il giusto. cioè in maniera proporzionale a un servizio efficiente e adeguato. Che oggi, è sotto gli occhi di tutti, non è». ( ma. mad. )

