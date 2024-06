Costi troppo alti e tasse,  giovani in fuga dai campi 

«I giovani del Sulcis fuggono dal lavoro in campagna e dai pascoli? È verissimo ma non me la sento di colpevolizzarli. Chi come me resiste, nonostante i costi alle stelle e i ricavi appena sufficienti a vivere, ha una certa età e la testardaggine di chi ha una vita di lavoro alle spalle. Un lavoro frutto del sacrificio di chi li ha preceduti e che non si rassegna all’idea di abbandonare la terra nelle mani di chi è pronto a sfruttarla, magari invadendola con pale eoliche e pannelli fotovoltaici. Ma occorre anche essere realisti: non tutti hanno educato i giovani alla fatica e al sacrificio e oggi prevale la logica, che la campagna non concede, del tutto e subito». Nelle parole di Giorgio Mei, 60 anni di Narcao di cui 50 trascorsi nel settore dell’allevamento nel Basso Sulcis, c’è una chiara fotografia di quanto accade oggi in un settore dove convincere i giovani a scegliere la campagna come prospettiva futura di lavoro è davvero complicato.

Il passato

«Fare un paragone con la mia generazione è davvero difficile – ammette – io ho iniziato da bambino, a soli 8 anni, e all’inizio la paga consisteva in vitto e alloggio, una pecora al mese e qualche spicciolo. Una condizione di lavoro che all’epoca accomunava tanti ragazzi. Poi, appena si diventava pratichi arrivano anche le vere paghe e io personalmente ho sempre accettato qualche lira in meno in cambio di un’assicurazione che oggi mi ha consentito di avere 40 anni di contributi. Cominciare oggi è davvero complicato: le tasse sono alte, i ricavi a seconda della stagione più o meno fortunata non consentono di fare grossi progetti per il futuro. Ogni passo va ponderato con attenzione e sia chiaro: l’unica forza lavoro nel mio caso è rappresentata da me e da mia moglie, impossibile per ora creare altre buste paga». Non è un pensiero isolato, basta fare un giro nel Sulcis per appurare che purtroppo, negli ultimi decenni, sono davvero pochi i giovani che hanno scelto la via dei campi e tanti hanno perso la motivazione: «Chiariamo, però, la verità sta nel mezzo - dice Emidio Solinas, viticoltore di Sant’Antioco, classe 1954 - ci sono giovani che hanno voglia di lavorare e altri che ne hanno meno e che non comprendono che anche nel nostro settore, esattamente come in quello di tanti lavori dell’artigianato e dell’edilizia, servono competenze che si acquisiscono con la gavetta. Oggi quella parola non esiste più anche perché, questo è giusto sottolinearlo, in tanti avevano il vizio di farla svolgere in nero o comunque sottopagando i ragazzi. Il risultato è che li hanno fatti fuggire: i nostri giovani preferiscono partire dove il praticantato viene pagato cifre che qui, a causa della tassazione altissima e del caro vita, il piccolo agricoltore o imprenditore non può permettersi. Il dato triste è che molti terreni si stanno svuotando perché non c’è più chi li coltivi e sono già nel mirino degli speculatori del settore delle rinnovabili».

Lo stesso timore lo ribadisce Giorgio Mei: «Sbucano nuovi progetti di parchi eolici e fotovoltaici ogni giorno – dice – sarò in prima linea a combattere ciò che può mettere a repentaglio il futuro della mia terra»

Le difficoltà

Assumere un dipendente comporta costi che sono considerati proibitivi a volte solo per colpa della burocrazia: «Certo, se anche da noi gli aiuti di Stato o europei arrivassero nei tempi giusti si potrebbe lavorare con serenità dando anche lavoro ai giovani», dice Cristian Manca di Narcao che oggi ha 42 anni e che da quando si è diplomato all’istituto Agrario ha scommesso su un futuro nel mondo agrOpastorale: «Ero uno dei tanti giovani convinti che il Sulcis avesse tanto da offrire nel settore dell’agricoltura e dell’allevamento e quando ho cominciato ci ho messo tutto l’impegno e l’entusiasmo possibile per portare a casa il risultato. Invece oggi mi ritrovo con un mutuo altissimo che chissà quando finirò di pagare, con assistenza pari a zero da parte delle associazioni di categoria per i problemi che si presentano giorno per giorno E con l’aumento dei costi per i materiali di lavoro che davvero mi fanno pentire della scelta fatta. Come posso pensare di dare lavoro a altre persone? Il consiglio che do ai giovani è quello che a questo punto avrei voluto sentire quando ho deciso di cominciare: scappate dal Sulcis appena possibile».

In solitaria

L’alternativa è rassegnarsi a un lavoro in solitaria, «o quantomeno con il solo aiuto dei familiari – racconta Monica Porcu, 42 anni, di Perdaxius, una delle tante donne del Sulcis che si è dovuta rimboccare le maniche – il nostro è un lavoro dove permettersi dipendenti è impossibile e dove si comincia quando tutti ancora dormono per riuscire a reggere i tempi e i costi della campagna. È dura, ma è una scelta di vita: ho deciso di accettare questa situazione, in passato ho svolto altri lavori ma dico con assoluta convinzione che non tornerei indietro».

Diversificare

La pensa così anche Stefano Depontis di Nuxis che, con la moglie Elisabetta Desogus ha deciso di diversificare la produzione, investendo in un meraviglioso lavandeto che proprio in questi giorni è in fiore e sta aprendo le sue porte ai visitatori, per puntare sulla vita di lavoro in campagna: «L’impegno premia – premette – ma è faticoso e questo non tutti i giovani lo capiscono e non tutti hanno voglia di sporcarsi le mani con la terra. Con questo intendo dire che la fatica da metter in conto è tanta e non tutti oggi sono pronti a sopportarla: la siccità, i costi dei fitofarmaci, dei mezzi, dei materiali di lavoro sono alle stelle e si fanno i salti mortali per far quadrare i conti. Tuttavia la campagna permette di vivere, ma sarebbe da ipocriti non sottolineare, ovviamente senza voler fare di tutta l’erba un fascio, che da qualche tempo il problema non è più quanto paghi i braccianti e gli aiutanti che potrebbero servire magari durante la vendemmia: molte persone vorrebbero lavorare senza perdere contributi e sussidi vari e un contratto in regola rischia di far perdere certe agevolazioni che a tanti, non tutti sia chiaro, hanno fatto perdere di vista il valore del “lavoro sudato”.

