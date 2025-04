«Costi più bassi e benefici ambientali dopo gli interventi» 

«Quando saranno terminati i lavori di revamping, il Tecnocasic sarà un impianto moderno non solo sotto il profilo tecnologico ma anche, nel suo genere, ambientale, grazie anche a una nuova camera di combustione più efficiente e all’implementazione di nuove sezioni trattamento fumi». Aldo Muntoni, docente di ingegneria sanitaria-ambientale all’università di Cagliari, è un esperto di ciclo dei rifiuti. Il progetto di ammodernamento del Tecnocasic si basa su un suo studio di adeguamento delle Bat (best available techniques, cioè le migliori tecnologie disponibili). «A intervento ultimato, non solo si avrà un impianto più efficiente ma questo dovrebbe contribuire anche alla riduzione dei costi», beninteso che sulla tariffa finale (quella che pagano i contribuenti) pesano tanti fattori, dove la termovalorizzazione è solo la parte finale, spiega ancora il professor Muntoni. Una buona notizia, dunque. Almeno per il futuro. Il presente, però, dice che «finché il revamping non viene ultimato viene meno l’anello finale del ciclo di vita dei rifiuti, cioè il trattamento del secco», dice ancora l’esperto. Economia circolare la chiamano: quando i rifiuti hanno una nuova vita. «Ma qui», sottolinea il professor Muntoni, «non conta solo la percentuale di differenziata», e Cagliari è un modello con il suo 76,5%, «conta anche la qualità del rifiuto differenziato. Più questa è alta», cioè più e fatta bene la separazione dei rifiuti dai cittadini, «più è facile rimettere nel mercato quei rifiuti riciclati». ( ma. mad. )

