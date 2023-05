«Costi non più sopportabili: ora  fateci iniziare» 

I vincitori dell’appalto mordono il freno, sono pronti a iniziare: l’investimento è importante così come sono importanti le spese che sono costretti a sopportare in questo periodo di inattività. «Per il progetto sulle aree di sosta, le rastrelliere e tutto quanto era prescritto dal bando abbiamo speso oltre cinquantamila euro», dice Andrea Ranieri, titolare di Fast. «Adesso la speranza è di superare l’ultimo miglio», le autorizzazioni paesaggistiche della conferenza di servizi che dovrà dare l’ultimo ok per l’infrastruttura (cioè aree di sosta e rastrelliere) «e partire all’inizio dell’estate per salvare la stagione», aggiunge. Il problema, dice, è l’eccessiva burocrazia: «Lo prevedeva il bando, è vero. Ma mettere gli operatori nelle condizioni di dover affrontare mille uffici, ciascuno per la propria competenza, non ha agevolato la procedura. E il risultato del ritardo dell’avvio del servizio è anche questo. Noi ci saremmo aspettati una procedura più semplificata, tutta questa burocrazia taglia le gambe agli imprenditori. Adesso speriamo di partire il più presto possibile, noi restiamo fiduciosi che questo avvenga». ( ma. mad. )

