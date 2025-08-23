«Costi alti per smaltire i tonni spiaggiati» 

Sono una ventina le carcasse di tonno spiaggiate lungo il litorale gonnesino. L’ultima è stata segnalata ieri, sul lato destro di Plagemesu in direzione Fontanamare, e recuperata nel pomeriggio per poi essere smaltita, a spese dal Comune. Il copione è sempre lo stesso: le correnti trascinano verso riva i tonni morti e le carcasse si fermano sulla battigia, con tutte le conseguenze del caso, ampliate dal fatto di essere in piena estate, quindi con tantissimi bagnanti presenti nell’arenile tra Fontamare, Plagemesu, Sa Punta S’arena e Portopaglia. «È un fenomeno sempre più frequente – dice Giorgio Lenzu, vice sindaco e assessore all’Ambiente di Gonnesa – quando questi tonni morti arrivano nella nostra spiaggia siamo costretti a intervenire. Per questioni igienico-sanitarie e di decoro non possiamo lasciare in spiaggia il tonno in decomposizione, in presenza dei tanti bagnanti che scelgono il nostro litorale. Allora, come faremo anche tra poche ore, recuperiamo e smaltiamo la carcassa dei tonni ma è assurdo sobbarcarci questi costi. Ho già informato la Capitaneria di Porto e lunedì formalizzerò la segnalazione. Chiediamo che i gestori della tonnara si occupino dei pesci morti fuoriusciti dalle reti. Non possiamo accollarci questo problema. I tonni morti che arrivano nelle nostre spiagge si trasformano in un costo per il nostro Comune».

I ritrovamenti di tonni spiaggiati in riva sono numerosi, in molti casi sono gli stessi bagnanti a segnalarli. Ora il Comune di Gonnesa chiede una soluzione per superare il problema. Gli operatori della pesca non sono insensibili alla questione. «Purtroppo è fisiologico che ci sia una percentuale di morìa di tonni alla fine della stagione di pesca – dice Andrea Farris, delle Tonnare Sulcitane che gestisce l’impianto di Capo Altano a Portoscuso – a prescindere dalla provenienza del pesce, siamo disponibili a concordare un aiuto per l’amministrazione comunale di Gonnesa che sta subendo questo disagio».