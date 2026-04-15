Costi alle stelle, la banda musicale non va in Olanda 

La Banda musicale di Monastir dice no al World Music Contest 2026, il più importante concorso bandistico internazionale in programma a luglio a Kerkrade, in Olanda. Una decisione sofferta, maturata dopo settimane di riflessione, alla luce di un contesto globale sempre più incerto. Alla base della rinuncia infatti c’è l’incertezza della situazione geopolitica mondiale, che sta già producendo effetti concreti sull’economia e sui costi di viaggio. «Una scelta difficile, ma responsabile», spiega il presidente dell’associazione Vincenzo La Ferla. «Non ce la siamo sentita di investire decine di migliaia di euro in un momento così delicato. Sarebbe stato un rischio troppo alto per un’associazione che vive di passione, volontariato e responsabilità».

Le spese insostenibili

L’edizione 2026 rappresentava un’occasione importante: la Banda era stata selezionata per partecipare alla prima divisione, riportando così la Sardegna di nuovo su uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo. L’ultima partecipazione, sia per Monastir che per una formazione sarda, è stata l’edizione del 2017. Il programma artistico previsto era interamente dedicato all’identità della Sardegna, con l’esecuzione del brano “S’accabadora” del maestro Hardy Mertens, un’opera ispirata a una delle figure più intense e simboliche della tradizione sarda. Determinante nella decisione è stata anche l’impennata dei costi: rispetto a nove anni fa, le spese per la trasferta risultano quasi triplicate.

L’occasione perduta

Aumenti che, nonostante la disponibilità da parte dell’amministrazione, dell’Unione dei Comuni e dell’assessorato regionale della Cultura di sostenere le spese, avrebbero inciso in modo significativo sulle finanze dell’associazione. «È un supporto importante», prosegue La Ferla, «che siamo certi continuerà anche per i nostri futuri progetti. Questo è un problema che colpisce ogni giorno associazioni culturali e sportive dell’Isola, spesso costrette a rinunciare a occasioni di crescita e promozione fuori dai confini regionali».

Non un passo indietro

La rinuncia al Contest mondiale non sarebbe quindi un passo indietro. Ora l’intenzione è guardare avanti e prepararsi a nuove sfide ed eventi. «Dispiace moltissimo, perché artisticamente era un progetto importante e sentito da tutto il gruppo», commenta il maestro Alessandro Cabras, «ma oltre agli obiettivi artistici ci sono quelli legati alla serenità dei musicisti e alla stabilità dell’associazione. Non ci arrendiamo e non perdiamo entusiasmo: abbiamo tanti progetti in cantiere e continueremo a fare cultura, a promuovere la Sardegna e a offrire occasioni di crescita ai nostri ragazzi».

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