Costi alle stelle, è emergenza abitativa 

Quasi come Roma, se non addirittura Milano. Pagare un affitto a Villasimius per viverci tutto l’anno è diventato improponibile: non si trova nulla a meno di 800 euro al mese (e a quel prezzo si parla di un buco o poco più). Per un buon monolocale si sfiorano i mille euro.

È l’altro lato della medaglia di una località turistica di gran successo che propone affitti brevi e non contratti di locazione pluriennali. Allora ecco che gli stessi residenti, soprattutto i giovani, non riescono a trovare una casa per mettere radici. Fuori discussione anche l’acquisto: si parte dai 3mila euro al metro quadro (circa 250mila euro per una casa da 80 metri quadri). Mentre non sono ancora state individuate le aree per l’edilizia popolare. Insomma, è una vera emergenza abitativa.

L’amministrazione

Per affrontare la situazione il Comune ha distribuito un questionario a chi è vive nel paese da almeno cinque anni. I nuclei familiari devono indicare se sono interessati a lotti destinati alla realizzazione della prima abitazione (costruita la loro) o ad alloggi da affittare a canone moderato.

«C’è bisogno di programmare», spiega il sindaco Gianluca Dessì, «e questa è l’occasione per capire quante siano le persone di Villasimius che necessitano di una casa, quante sono in grado di costruirla, quante di contrarre un mutuo o quante di pagare un affitto». L’amministrazione cittadina ha già a disposizione sette lotti e altri dodicimila metri cubi.

«Anche in questo caso», aggiunge Dessì, «dobbiamo vedere se e come sia possibile calmierare i prezzi. E valutare se si sia in grado di costruire oppure se affidare la realizzazione a una impresa edile».

I fondi

C’è stata una interlocuzione con le banche. «Oltre al costo del terreno servono almeno altri 140mila euro per costruire l’abitazione», aggiunge il sindaco, «parlare, come spesso fa la minoranza su questo argomento, è facile. Dobbiamo affrontare la questione da cima a fondo. Quanti giovani possono contrarre un mutuo? Quanti hanno un Isee che consente loro di entrare nelle graduatorie? Servono fatti concreti e il questionario è utile in questo senso. Sono già tante le persone che lo stanno compilando».

Quanto alla volumetria rimasta da S’Argalla, che si potrebbe utilizzare per l’edilizia popolare, «se ne parlerà nel piano urbanistico in fase di definizione. E servirà un confronto con la Regione».

L’opposizione

Critica la minoranza guidata da Livio Carboni. «Ci sono voluti dodici anni per arrivare a una ricognizione e capire se a Villasimius esiste un problema della casa. Davvero serve un sondaggio? L’emergenza abitativa è evidente da anni. E un questionario, da solo, non è una politica per la casa». Da qui le domande: «Quali aree sono state individuate? Quali immobili? Quali risorse? E soprattutto, quali tempi?».

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