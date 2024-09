Costi alle stelle, ambulanti furiosi 

Costi alle stelle per le bancarelle della festa di Santa Maria, protestano gli ambulanti. La vicenda riguarda la quota di partecipazione, che pare sia stata più che raddoppiata: «Siamo rimasti sorpresi per gli aumenti - spiega Mauro Zedda, commerciante di Cagliari - Quest’anno la spesa si aggira intorno ai 400 euro, contro i 170 degli anni scorsi, ad alcuni colleghi, che hanno affittato un’area privata, il Comune sta chiedendo ulteriori 320 euro, non siamo le galline dalle uova d’oro». Gli ambulanti minacciano iniziative di protesta: «Siamo stufi di subire queste ingiustizie, noi siamo ambulanti che vogliono rispettare le regole, e siamo disposti a tutto per far valere i nostri diritti». La posizione del Comune è spiegata dall’assessore Graziano Meloni: «La festa di Santa Maria è diventata un grande evento, i costi sono aumentati proprio per garantire i quattro giorni di festa con tutti i servizi. Ci dispiace ma è una scelta obbligata». (a. cu.)

