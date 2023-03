Costellazioni letterarie, 65 mila euro per riproporre il festival a metà luglio 

Il festival Costellazioni letterarie concede il bis. La Giunta comunale di Lotzorai autorizza l’organizzazione dell’evento che si articolerà nei giorni 14, 15 e 16 luglio tra Lotzorai, Donigala e Tancau con l’aggiunta di laboratori scolastici nei mesi autunnali. L’intero pacchetto presenta una spesa di 65 mila euro, di cui 50 mila finanziati dalla Regione e 15 mila stanziati dal bilancio comunale. «L’obiettivo principale del festival Costellazioni letterarie - spiegano dall’amministrazione guidata dal sindaco Cesare Mannini - è quello di promuovere la lettura con il coinvolgimento delle diverse fasce della popolazione. Obiettivo che rispetta il nostro programma di governo, cioè il rilancio di attività ed eventi culturali, per il quale ci è stato conferito il mandato elettorale dalla cittadinanza di Lotzorai». Il festival vuole affermarsi sulla scena come punto di riferimento imprescindibile per gli amanti della lettura e della cultura. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA