Cost’e Cocco, quando l’asfalto diventa infinito 

Cantiere infinito in Via Cost’e Cocco. Da mesi, i residenti e i frequentatori della zona - ci sono anche dei campi da tennis nei paraggi - attendono che siano completati i lavori per asfaltare la strada. La via in questione era inclusa nel pacchetto di asfalti che comprendeva via Leonardo Da Vinci, Vico Mattemola e Vico Don Bosco, questi ultimi tutti conclusi.

A Cost’ e Cocco invece, buona parte di una corsia risulta un cantiere aperto, con cartelli e segnaletica, e l’asfalto da rifare da qualche mese. E di operai, neanche l’ombra.

L’assessore ai Lavori pubblici della giunta guidata da Davide Burchi, Maria Tegas, spiega cosa è accaduto «Purtroppo ci sono stati degli imprevisti che hanno allungato i tempi. Siamo dovuti intervenire noi per un tubo rotto e Abbanoa per un allaccio rotto che causava una perdita. Questo ha scombinato i piani. Adesso dobbiamo aspettare che Abbanoa finisca così possiamo procedere con gli asfalti e chiudere il cantiere. Prima di fare gli asfalti deve essere fatta per forza la scarificazione da parte di Abbanoa. Stiamo premendo per chiudere, ma purtroppo è stata una situazione imprevista». Nella speranza che questo possa accadere prima delle ferie estive.

RIPRODUZIONE RISERVATA