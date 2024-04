Costantino Nivola alla Biennale: «Un riconoscimento» 

Alla Biennale di Venezia, la prestigiosa istituzione culturale tra le più note e antiche al mondo, sarà esposta per la prima volta un'opera dello scultore sardo Costantino Nivola. Come anticipato su L’Unione Sarda lo scorso 2 febbraio, si tratta di un riconoscimento per l'artista scomparso nel 1988, per il Museo di Orani, che conserva la più importante collezione al mondo delle sue opere, ma anche per l'intera Sardegna.

«Siamo particolarmente felici - sottolinea la neo assessora della Cultura, Ilaria Portas - che un'opera di Nivola per la prima volta sia presente a Venezia. Il tema scelto è “Stranieri Ovunque” e rappresenta un tema significativo, dal punto di vista culturale, politico, etico e sociale, alla luce delle tragiche guerre che in questo momento coinvolgono diverse nazioni e ci ricordano che siamo tutti stranieri ovunque».

La Biennale aprirà i battenti domani e si concluderà il 24 novembre.

«Per il nostro museo - aveva detto Giuliana Altea, presidente della Fondazione Nivola - la presenza alla Biennale di Nivola e di Bona de Mandiargues conferma l’importanza dello scultore cui il museo è dedicato, così come dello sforzo costante di ricerca e approfondimento dell’arte del Novecento e contemporanea che ha riportato alla luce l’opera di un’artista del valore di Bona de Mandiargues».

