Costa vietata, nuovi cartelli informativi 

Nuovi cartelli che definiscono “off limits” le “Piscine di Venere” sono stati posizionati ieri mattina dagli addetti del comune di Baunei nel minuscolo arenile che si trova alla base della falesia calcarea dalla quale è precipitato il tronco che ha provocato la morte della giovane dottoressa nuorese Marina Masia. Il tutto in esecuzione di quanto previsto dall’ordinanza emessa dalla capitaneria di Porto che oltre a confermare l’interdizione ala navigazione e dello specchio d’acqua vieta anche la balneazione entro 30 metri dalla parete. Stefano Monni, chiede la collaborazione di tutti i comuni limitrofi: «Al fine di dare massima visibilità, e quindi efficacia, alla misura interdittiva – spiega Monni -, chiediamo cortesemente la collaborazione dei comuni di Tortolì, Dorgali, Orosei e Siniscola, in modo che il provvedimento in oggetto si affisso anche in prossimità dei punti di imbarco presenti nei territori di loro competenza». (gm. p.)

