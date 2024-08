Costa Verde, vacanze senza fogne 

Costa Verde, 47 chilometri di litorale, 56 mila presenze l’anno, 6 villaggi turistici, centinaia di case sparse, un solo depuratore gestito di Abbanoa, due da privati, il resto del territorio è seminato di fosse biologiche a dispersione o tipo imhoff, con troppi divieti aggirati o ignorati. Sono i numeri che continuano a raccontare una battaglia lunga oltre mezzo secolo di cui ancora non si vede la fine. Nel 2004 sembrava di essere a buon punto con la realizzazione di un depuratore moderno e adeguato ai bisogni di una popolazione in crescita. Solo buoni propositi.

Promesse mancate

I proprietari delle villette estive e i turisti che a ogni stagione balneare arrivano per godere delle spiagge del Comune di Arbus, da troppo tempo convivono, quasi rassegnati, con una situazione non adatta a un paese a forte vocazione turistica, l’unico del Medio Campidano che si affaccia sul mare. E la colpa non è solo della scarsità di risorse da investire, quanto delle lungaggine sul fronte della depurazione dell’acqua e dell’efficienza fognaria che scontano un intreccio di fattori, come la lentezza burocratica e lo scarso coordinamento degli enti pubblici. È il caso del depuratore consortile di Torre dei Corsari, nato negli anni Ottanta, l’unico gestito da Abbanoa, col tempo troppo piccolo per servire migliaia di case. E così nel 2004 fu progettata una nuova struttura da 3 milioni di euro. Dopo qualche anno la somma fu ridotta a un milione e mezzo. Alla misteriosa scomparsa della metà dei fondi, seguirono gare deserte, lavori affidati e riaffidati alle imprese, contratti rescissi, cavilli edilizi, espropri di 14 terreni privati. L’anno scorso la prima pietra e la promessa dell’inaugurazione prima di questa estate. A che punto siamo? «I lavori - dice il sindaco, Paolo Salis - procedono. Presto avremo il completamento delle fogne a Torre dei Corsari. Realizzata la rete, anche Tunaria e Pistis si potranno allacciare all’impianto».

I villaggi

Storie diverse e un denominatore comune: non c’è la fogna. Partiamo dall’ultimo nato nel 2013, S'enne e s'Arca, qui sono stati i proprietari delle case a pagare di tasca la realizzazione dell’opera di depurazione. Era successo prima a Portu Maga: l’impianto è opera dei privati. Per Abbanoa la località non esiste, non c’è né fogna né acqua. A Gutturu ‘e Flumini, invece, le famiglie si sono dotate di fosse imhoff. Fosse biologiche a Tunaria, anche qui non c’è acqua. Caso a parte Torre dei Corsari: metà del centro abitato ha le fogne, l’altra metà solo pozzi neri. Alcuni privati si sono quotati per realizzare la rete all’interno dell’area interessata. Dopo 8 anni, dal Comune nessuna novità.

Le reazioni

I primi ad indignarsi sono gli operatori turistici. Voce unanime: «Una vergogna per un posto dalle mille potenzialità che si blocca di fronte a servizi primari, acqua e fogna». Cristiano Murgia del lido e ristorante di Pistis dice: «Servizi essenziali per un paese civile, se ne parla da anni. Parole e promesse tante, fatti concreti zero. Ben venga il depuratore consortile. Pronti a collaborare per accelerare le procedure». Così per Gigi Largiu del Corsaro Nero: «Inammissibile: l’acqua arriva con le autobotti, l’impianto fognario è privato». Il consigliere di minoranza, Agostino Pilia, punta il dito contro Abbanoa: «È il gestore del servizio del Comune di Arbus, pertanto anche della Costa Verde. Perché non interviene?». E Gianni Lussu aggiunge: «Il Comune sostiene di avere in cassa 500 mila euro per la rete idrica e fognaria di Tunaria. Soldi virtuali? Ahimè, la trasparenza non è di casa».

