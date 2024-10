«Costa Verde, un’estate complicata» 

«Quella che ci lasciamo alle spalle è stata una stagione estiva complicata: spiagge affollate nel mese di maggio da famiglie locali, in particolare del Medio Campidano e di Oristano, le stesse che nei mesi clou hanno scelto altre località, lasciando spazio ai turisti francesi, olandesi e svizzeri, assenti da qualche anno». L’assessore al turismo del Comune di Arbus, William Collu, pur convinto che sia «presto per i dati ufficiali» traccia il primo bilancio. «L’unico dato quasi certo sono i 75mila euro della nuova tassa di soggiorno. E poi la destagionalizzazione che avanza: circa 50mila da maggio a ottobre e non più solo a luglio e agosto».

Servizi e progetti

L’occasione per il primo bilancio dell’estate è stata la Commissione turistica. «Dopo una partenza col botto – ha ricordato Collu – a luglio c’è stato un calo tra il 20 e il 30 per cento. Poi la ripresa con l’arrivo dei turisti che tutt’ora sono nostri ospiti. In generale, anche col segno meno del 30 per cento dei parcheggi, l’estate la ricorderemo fra luci ed ombre». E l’amministrazione guarda al futuro, anche in vista del Piano del litorale che promette nuove strutture ricettive.

«Dobbiamo prepararci a forme diverse di turismo che investono tutto l’anno: abbiamo mare, montagne e miniere. Cogliamo in positivo l’incasso della tassa di soggiorno, in aumento rispetto ai 50mila euro previsti, il massimo che si poteva sperare su 230 posti letto nel settore alberghiero e 200 in quello extra-alberghiero».

Investimenti

E su come spendere questi soldi, Collu ha le idee chiare: «Teniamo fede alla parola data agli operatori con nuovi servizi sulle spiagge, passerelle per disabili, segnaletica, promozione del territorio, maggiore decoro dei villaggi turistici. Presto un programma da sottoporre all’attenzione degli interessati».

L’abusivismo

Sulla necessità di un cambiamento la minoranza alza la voce. «Le parole – dice il consigliere Agostino Pilia – non bastano. La stagione ha evidenziato diverse criticità. I concittadini hanno abbandonato le nostre spiagge, vanno altrove, dove i parcheggi non si pagano e soprattutto non si vive di solo mare, ma ci sono servizi adeguati per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento. Posso citare Portixeddu, tra Fluminimaggiore e Buggerru: pieno di arburesi». E poi la piaga dell’abusivismo. «Sugli affitti in nero siamo alle solite, come pure sulle strutture ricettive abusive, un’ingiustizia che penalizza chi paga le tasse, quest’anno anche quella di soggiorno».

Anita Tatti aggiunge: «Per stanare i trasgressori, la mia proposta è una pagina sul sito internet “Arbusturismo” dedicata a chi affitta le villette estive e denuncia regolarmente. Mi risulta che quest’anno per la paura di essere scoperti, con la nuova tassa, molti hanno preferito lasciare chiuse le case. La pubblicità dei benefici potrebbe essere un incentivo».

