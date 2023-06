Costa Verde, un’altra estate fra i cantieri 

Inizio d’estate “bollente” sulla Costa Verde e questa volta non per le alte temperature segnate dai termometri ma perché il maltempo ha fatto riemergere il nodo del traffico verso il mare. Alle restrizioni degli enti preposti per il via libera ai lavori programmati, in questi giorni si sono aggiunti frane e allagamenti. Turisti, pendolari della balneazione e i residenti dei villaggi si lamentano per i lavori in corso, ma non più di tanto. Quasi rassegnati, si direbbe. «Da tre anni – dice un consigliere del comitato cittadino di Torre dei Corsari, Mario Mura – il copione non cambia: aspettano l’estate per gli interventi urgenti su una viabilità da terzo mondo. Come se i cantieri in corso fossero un buon biglietto da visita per i turisti».

I progetti

Sono dodici le opere da eseguire per complessivi un milione di euro. Caso a parte i 4 milioni per il tragitto Ingurtosu-Piscinas. Alcuni lavori sono stati affidati e dovrebbero partire a breve. La maggior parte è rimasta chiusa fra le maglie della burocrazia, altri bloccati dai divieti degli enti chiamati a esprimere i loro pareri, trattandosi di percorsi che attraversano zone paesaggistiche protette in quanto “Siti di interesse comunitario”. Fra tanti gli otto chilometri che da Ingurtosu conducono a Piscinas, dove la stessa Soprintendenza ha espresso parere favorevole all’intervento a patto che sia un asfalto ecologico, un prodotto dal colore dello sterrato. Così per la strada interna di Pistis, dove il lavoro d’urgenza dei giorni scorsi si è limitato a liberarla da una frana.

Il Comune

«A parte la carenza del personale – spiega il sindaco, Paolo Salis – le criticità non risolte dipendono dai troppi vincoli dettati da almeno dieci Enti, ciascuno per la sua parte è obbligato a esprimere il parere in Conferenza di servizi. Anche l’aspetto economico non va trascurato. L’asfalto colorato, con prodotti ecocompatibili, costa la metà rispetto a quello nero. Con 200 mila euro si può sistemare tutta la via interna di Pistis, il divieto al catrame permette una sistemazione provvisoria e di breve durata».

Il primo cittadino ripercorre l’impegno per una viabilità sicura: «Il primo passo è la progettazione per il recupero dei fondi. Una volta che i soldi arrivano, inizia il calvario dei permessi. Le imprese che concorrono alle gare d’appalto sono tante: per i lavori di 200 mila euro di Torre dei Corsari si sono presentate in 170. Presto, comunque, saranno aggiudicati. Partiranno a breve, assieme ad altre opere. La maggior parte rinviata a settembre».

