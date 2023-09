Costa Verde, tutto esaurito per le sagre 

Pennette ai frutti di mare, tonno alla catalana, pesce alla griglia e fritto misto: non è un menu, è una selezione delle feste dal sapore di mare più interessanti organizzate nei 47 chilometri della Costa Verde. Al termine della lunga corsa estiva sono state le sagre e i momenti di convivialità le padrone di casa degli eventi nel calendario del Comune di Arbus, curato dalla Pro loco: da maggio ad agosto 40 iniziative culturali, religiose, sportive e di spettacolo tutte finite attorno a una mensa, un buffet o semplicemente l’immancabile aperitivo con panini e patatine fritte, per l’ultimo evento sono stati in mille a brindare col vino locale.

Le sagre

«Non possiamo ignorare – dice il parroco e direttore della pastorale del turismo, Daniele Porcu - questi momenti di socialità, importanti in un periodo estivo, in cui abbondano occasioni di distensione e di svago. Proposte semplici e di qualità mediate dalla parola, dall’arte, dalla musica, dalla cultura, dai cammini e dallo stare insieme a tavola. Il nostro punto di ristoro, inserito fra le celebrazioni in onore della Madonna in ben tre località marine, è stato condiviso e gradito. Stimolante per persone di diversa provenienza geografica, che si sono ritrovate nel nostro territorio a godere di un atteso tempo di riposo».

Gli appassionati

Giovanni Piredda di sagre non ha perso una: «Che il protagonista sia il pesce fritto o alla griglia o anche la porchetta o una semplice spaghettata e un buon bicchiere di vino è l’occasione per incontrare amici con una spesa di 10 euro. Tutto compreso: musica, allegria e balli». Danilo Caddeo, del direttivo dell’Arbus Calcio, commenta l’appuntamento con “Pesce in festa” sulla spiaggia di Gutturu ‘e Flumini: «Venti volontari hanno lavorato per preparare il pranzo che ha riunito circa 500 persone. Occasione per rafforzare i valori dello sport, della solidarietà e delle regole«.

Il tonno

La novità della stagione balneare è stata il risveglio estivo della località di Tunaria. Mai la borgata era stata animata da appuntamenti culturali, di musica, spettacolo fino all’evento clou “La sagra del tonno”. A raccontarlo è il presidente dell’associazione che gestisce il villaggio, Alessandro Tuveri: «Abbiamo fatto tutto da soli, noi della borgata, la Pro loco non c’entra. Il re della tavola in riva al mare è stato il tonno. Sono arrivato oltre 600 persone. Chiediamo scusa a chi non ha trovato posto». Fra questi un turista, Alberto Bonometti: «Mi è dispiaciuto tornare a casa senza cena. Gustare il tonno nel centro dell’antica tonnara mi era sembrato un evento da non perdere».