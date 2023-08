Costa Verde, torna il gestore delle strisce blu 

Ripristinato il sistema di sosta a pagamento sulla Costa Verde, sospeso da una settimana dal Comune di Arbus, nel rispetto di un’ordinanza del Tar che ha voluto vedere chiaro sulle motivazioni che hanno portato all’affidamento del servizio alla società Safapa di Marco Saba. La riattivazione delle strisce blu sulle spiagge di Piscinas e di Pistis è stato notificato al gestore ieri mattina intorno alle 8. Due ore dopo i parcometri erano già in funzione e i parcheggiatori sul posto di lavoro.

Gara regolare

A legittimare la ripartenza sono stati i controlli sulla regolarità dell’appalto, con un occhio particolare alle motivazioni chieste dal Tar che hanno portato all’assegnazione del servizio a Safapa, poi contestata davanti al Tar dalla ditta Dafne di Giorgio Zurru, seconda in classifica. «Il fatto – spiega nell’atto di riavvio il responsabile del provvedimento, Paolo Gessa – è che si sarebbe dovuta escludere Safapa in quanto oggetto di richiesta di rinvio a giudizio ma al casellario giudiziario questo non risulta. Né risultano altri carichi pendenti o violazioni di regolarità fiscale: nessuna annotazione al casellario informatico Anac in merito agli operatori economici, regolare il documento unico di regolarità contributiva, positivi i registri Iva relativi al triennio 2020-2022». A questo punto non resta che aspettare il 24 ottobre, quando i giudici amministrativi entreranno nel merito del ricorso.

Si riparte

Immutate le condizioni della gara d’appalto, le uniche novità sono l’affidamento definitivo alla Safapa con la stipula del contratto e l’incarico a un dipendente dell’Ufficio tecnico di “relazionare settimanalmente sulla corretta esecuzione del servizio”.

«Ulteriori contenziosi – dice il sindaco, Paolo Salis – creerebbero danno alle casse comunali e all’ambiente con la sosta selvaggia, in particolare sulle dune di Piscinas. L’interruzione non è stata gradita; ciascuno di noi, però, ha l’obbligo di rispettare il verdetto del Tribunale. Positivo il riavvio nella settimana di Ferragosto, periodo in cui le nostre spiagge si affollano come non mai. Abbiamo evitato il rischio di generare il caos parcheggi».

Soddisfatto il gestore, Marco Saba: «Ho prodotto le prove che smentiscono le accuse che mi sono state rivolte. Il personale ne ha fatto maggiormente le spese: disoccupati a casa, dopo un lavoro stagionale assicurato. Ma ora si va avanti. E questo conta».

Tutto confermato: 381 gli stalli a pagamento, distribuiti tra Piscinas (191), Pistis (75) e Torre dei Corsari (115) di prossima attivazione, per un valore di 70 euro a stallo.

Cinque i parcometri in servizio, possibilità di pagare il ticket con monete e carte di credito, 5 euro al giorno le auto, 2 euro le moto, camper e roulotte pagano in base agli stalli occupati.

Costo zero per i disabili, posti riservati accanto alle passerelle per le donne incinte. I residenti, purché in regola col pagamento della Tari, pagano la metà: un tasto del parcometro gestisce l’operazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA