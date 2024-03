Costa Verde: «Strade al buio e tanti rifiuti» 

Buio nella zona di via Verrazzano, strade del centro abitato invase da rifiuti ingombranti, materassi e televisori, e i cittadini protestano. Succede a Torre dei Corsari, villaggio turistico della Costa Verde dove, nonostante facebook abbia fatto già da risonanza, il problema va avanti da oltre due mesi. «All’inizio – dice un residente di via Verrazzano, Mario Mura - ho pensato a un guasto risolvibile in poche ore. Da oltre due mesi combatto per rivedere la luce. Prima ho avvertito il Comune, senza risultati. Nei giorni scorsi ho contattato l’impresa che ha in appalto la manutenzione dell’illuminazione pubblica. La risposta “manca l’autorizzazione dell’amministrazione comunale” mi preoccupa. Mi sento preso in giro, pago un servizio che non c’è. L’unica strada che mi resta è la denuncia per un diritto negato che farò nella caserma dei carabinieri di Arbus».

Una situazione che si allarga con alcuni lampioni spenti in tutto il villaggio. Un crescendo di malumori tra i residenti per il prolungarsi del disagio, ma anche timori e paura che il disservizio possa favorire vandalismi e furti. Proteste anche per i rifiuti abbandonati, in particolare materassi e televisori, nelle vie principali. Qualcuno invita il sindaco e la Giunta a farsi un giro per capire meglio ciò che si prova a uscire di casa al buio. Il vicesindaco, Simone Murtas, fa sapere: «Non occorre alcuna autorizzazione del Comune, il servizio è affidato a una ditta. Gli uffici si sono attivati per risolvere il problema anche con i gestori della raccolta dei rifiuti porta a porta».

