Costa Verde, spiagge a pieno ritmo 

Dopo il bollino rosso di Pasqua e dei ponti di primavera, a Piscinas e in tutta la Costa Verde la stagione turistica entra nel vivo ed è boom di presenze, soprattutto stranieri. Nulla è cambiato per ora rispetto al passato e gli operatori del settore sono convinti che durerà per tutta l’estate. «Il fascino di Piscinas e delle sue maestose dune – dice il titolare dell’hotel Corsaro Nero, Gianluigi Largiu – ancora una volta ha mandato in ferie problemi storici che non possiamo ignorare e vanno risolti». E questa volta la strada da seguire è tracciata: oggi incontro in Regione con gli enti interessati, sotto la regia del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Preoccupazioni e sollievo

È ancora vivo il ricordo del disastro ambientale del 21 marzo, quando la piena del fiume rosso dei veleni, proveniente dalle gallerie minerarie dismesse di Montevecchio-Casargiu, ha trasportato i fanghi in mare. «Un evento – ricorda il sindaco, Paolo Salis – che ha avuto una risonanza mondiale e ha fatto temere una stagione balneare col segno meno. Dopo molte prenotazioni disdette e telefonate di turisti che chiedevano rassicurazioni sulla salute del mare, le presenze in aumento rispetto al 2023, lo ammetto, sono state una gradita sorpresa».

Cancellato il rosso, Piscinas ha ripreso i colori dell’azzurro del suo mare, dell’oro della sabbia e la ricca punteggiatura del verde mediterraneo. I primi a sorridere sono i titolari dei chioschi. «Da metà maggio – dice Giorgio Zurru – la spiaggia è piena di turisti, in prevalenza francesi, tedeschi, svizzeri, austriaci. In bassa stagione, tanti così non li ho mai visti. Pienone anche al campeggio Sciopadroxiu». Piscinas promossa, insomma: il danno d’immagine paventato dal Comune non c’è stato.

«I tour operator – racconta la presidente del Ceas di Ingurtosu, Beatrice Soddu – chiedono anche la visita all’area inquinata. Paradossale: quello che all’inizio è apparso come un danno, alla fine sembra una promozione. I turisti arrivano». Soddisfatti i titolari di agriturismi, case vacanze e b&b. «Gli ospiti – ammette Antonello Ecca di Miniera Fiorita – non mancano. Stiamo lavorando molto bene». E Franca Chessa dell’agriturismo Sa Tanca aggiunge: «C’è un buon numero di visitatori con prenotazione non a lungo termine, ma al di sopra delle aspettative. Gli italiani stanno cominciando a muoversi, preceduti dagli stranieri».

La bonifica

Intanto procede il cronoprogramma del ministero dell’Ambiente per le bonifiche. Oggi dieci enti coinvolti, alle 10, si ritrovano a Cagliari, nella sede dell'assessorato regionale dell’Ambiente, per la determinazione conclusiva sull’area mineraria dismessa di Montevecchio Ponente. Sul tavolo il progetto assegnato a Igea nel 2022 che tramite il pompaggio dell'acqua di falda prosciuga pozzo Fais, sorgente del rio Irvi che trasporta le acque inquinate fino al mare. Ogni ente dovrà fornire al Ministero le indicazioni utili per il rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla osta o altri atti per eseguire le prove di pompaggio propedeutiche alla definizione del piano.

RIPRODUZIONE RISERVATA