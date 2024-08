Costa Verde: soccorso in spiaggia 

Paura sulla spiaggia di S’acqua Durci, sulla Costa Verde, dove una turista di Livorno, Rosaria Barba, 52 anni, era in acqua, sul materassino, quando spinta da un’onda è finita sulla battigia sbattendo fortemente la testa. Soccorsa dai bagnini, le sue condizioni sono apparse molto gravi. Il medico in servizio nella colonia penale di Is Arenas, complesso dove la donna si trova in vacanza, nel villaggio riservato alla Polizia penitenziaria, ha deciso di fare intervenire l’elisoccorso. Nel frattempo la donna si è ripresa e i medici non hanno ritenuto necessario il trasporto in ospedale. «Momenti di tensione e di paura - dice al telefono la responsabile del servizio di salvamento dell’ente di assistenza Polizia penitenziaria, Manola Cimino - per fortuna nulla di grave. Un grazie doveroso ai soccorsi tempestivi». Come tutto il litorale di Arbus in questa stagione l’elisoccorso è già intervenuto diverse volte. In alcuni caso è dipeso dalla mancanza della guardia medica turistica. (s. r.)

